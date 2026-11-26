Bế mạc Techfest PhuTho 2026: Kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Chiều 26/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Dự lễ bế mạc có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành công của Techfest PhuTho 2026.

Với chủ đề “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, sau 2 ngày tổ chức, Techfest PhuTho 2026 đã trở thành diễn đàn kết nối tri thức, hội tụ nguồn lực, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, tạo môi trường giao lưu, kết nối, chia sẻ tri thức; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sản phẩm, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo.

Nổi bật là Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự tham gia của 38 cơ quan, đơn vị, gần 100 gian hàng thuộc 7 khu vực trưng bày chuyên đề.

Các gian hàng đã giới thiệu đa dạng thành tựu, sản phẩm và giải pháp công nghệ, phản ánh những kết quả nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách tham quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu bế mạc Ngày hội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Ngày hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân; tạo điểm nhấn trong giới thiệu, quảng bá các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông qua các diễn đàn, hội thảo và hoạt động kết nối, Ngày hội mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp công nghệ thiết thực, hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả và dấu ấn đạt được là tiền đề quan trọng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược, góp phần thúc đẩy Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức vinh danh Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vì có đóng góp tích cực vào thành công của Techfest PhuTho 2026.

Nhấn mạnh lễ bế mạc không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho những hành trình mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ động kết nối, hỗ trợ duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác được hình thành từ Ngày hội; từng bước đưa các sáng kiến, giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, từ những kết nối, ý tưởng và nguồn lực được hình thành tại Techfest PhuTho 2026, nhiều chương trình hợp tác, dự án đầu tư và sản phẩm công nghệ sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành công của Techfest PhuTho 2026, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động của Ngày hội.

Lê Minh