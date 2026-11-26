Rà soát kỹ lưỡng, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026

Chiều 26/11, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC (AI IoT Robotics Challenge) 2026 tại Phú Thọ đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức cuộc thi. Cùng đi có các thành viên Ban tổ chức và đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức cuộc thi chuyên nghiệp, thành công.

Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 dự kiến được tổ chức ngày 29/11, tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, phường Thanh Miếu. Tính đến ngày 26/11, cuộc thi ghi nhận sự tham gia của 451 thí sinh thuộc 7 quốc gia, gồm: Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Bhutan. Trong đó, có 171 thí sinh quốc tế và 280 thí sinh Việt Nam; riêng tỉnh Phú Thọ có 150 thí sinh tham dự. Cùng tham gia còn có 41 huấn luyện viên, 59 phụ huynh, người giám hộ quốc tế và khoảng 200 đại biểu trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra các hoạt động: Thi đấu ở 2 nội dung Regular và Open theo thể lệ; giao lưu giữa các đoàn trong nước và quốc tế; giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robotics và giáo dục STEM; quảng bá văn hóa, lịch sử, hình ảnh, con người Đất Tổ; tổng kết, trao giải và bế mạc.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban tổ chức đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân công, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Ban tổ chức đã ban hành Thể lệ thi đấu vòng chung kết quốc tế; quyết định thành lập Ban Trọng tài bảng Regular và Ban Giám khảo quốc tế bảng Open; dự thảo bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh và dự thảo quy chế ra vào khu vực thi đấu đang được hoàn thiện để trình duyệt theo quy định.

Công tác lễ tân, đối ngoại, bố trí lưu trú, hậu cần và các điều kiện phục vụ đại biểu, thí sinh cũng đang được tích cực triển khai. Các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và lực lượng tình nguyện viên được rà soát, hoàn thiện để phục vụ các hoạt động của cuộc thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hậu cần phục vụ cuộc thi.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban tổ chức tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại. Trong đó, chú trọng kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các điều kiện phục vụ thi đấu và phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các khâu chuẩn bị cần được triển khai chu đáo, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm cuộc thi diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và thành công. Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn tham dự và bạn bè quốc tế; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên