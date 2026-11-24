Bồi đắp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong cộng đồng

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 24/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu tác giả, tác phẩm với nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao sách tặng Thư viện tỉnh.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa được mệnh danh là “Thần đồng thơ trẻ”, ông có nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí từ khi còn rất trẻ; sự nghiệp sáng tác của ông đã cho ra đời nhiều tập thơ nổi tiếng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ với các học sinh về vai trò của sách và văn hóa đọc.

Tại buổi giao lưu, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chia sẻ về vai trò của sách trong sự nghiệp sáng tác cũng như những kinh nghiệm của bản thân trong việc học hỏi, sử dụng ngôn ngữ của các nhà văn, nhà thơ lớn, khai thác kho tàng văn học dân gian thông qua đọc sách, báo... để từ đó, sáng tác được nhiều bài thơ hay, nổi tiếng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh lợi ích của việc nghiên cứu, đọc sách đối với cuộc sống thực tế, đặc biệt là vai trò của sách đối với việc bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn cho mỗi người nói chung và trẻ thơ nói riêng.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình.

Buổi giao lưu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn, bảo vệ sách. Từ đó, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong học đường.

Những chia sẻ đầy ý nghĩa của nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm đam mê đọc sách và tình yêu văn học, góp phần bồi đắp tâm hồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lê Hoàng