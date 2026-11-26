Kết nối đầu ra cho sản phẩm miền núi

Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) với chủ đề “Kết nối sản phẩm đặc trưng - Lan tỏa giá trị văn hóa - Mở rộng thị trường” tại xã Lạc Sơn quy tụ 100 gian hàng, tạo không gian để các chủ thể sản xuất gặp gỡ doanh nghiệp phân phối, đơn vị thu mua và người tiêu dùng. Là hoạt động trọng tâm của chương trình “Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN” năm 2026, hội chợ mở thêm cơ hội hình thành các kênh tiêu thụ ổn định, đưa giá trị nông sản, nghề truyền thống và văn hóa bản địa thành việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân.

Mở rộng thị trường

Nhiều sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được gắn mã QR, giúp người tiêu dùng thuận tiện truy xuất nguồn gốc, tìm hiểu thông tin và kết nối mua hàng. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu quét mã QR, tìm hiểu thông tin sản phẩm cam Cao Phong.

Thịt chua là món ăn quen thuộc trong những nếp nhà Mường. Cách làm được trao truyền qua nhiều thế hệ nay đã được chuẩn hóa, gắn nhãn hiệu và mã truy xuất nguồn gốc để sản phẩm vươn xa hơn. Đến với hội chợ, Công ty cổ phần LiTa Foods, xã Thanh Sơn giới thiệu thịt chua cùng nhiều sản phẩm chế biến từ thịt, cá và mỳ gạo. Doanh nghiệp hiện có thịt chua ống nứa Trường Foods đạt OCOP 4 sao; set quà Con Cui gồm thịt chua, thịt muối và nem chua được công nhận OCOP 5 sao. Hội chợ tạo thêm cơ hội để LiTa Foods giới thiệu hương vị ẩm thực Mường tới người tiêu dùng và mở rộng mạng lưới phân phối.

Cũng từ vùng đất Mường, Hợp tác xã (HTX) dược liệu công nghệ cao Hòa Bình, xã Tân Lạc mang tới hội chợ cây và cao dược liệu. Từ nguồn cây thuốc gắn với kinh tế rừng và vùng nguyên liệu địa phương, HTX từng bước phát triển các sản phẩm qua sơ chế, chế biến để nâng giá trị. Việc tham gia hội chợ giúp HTX giới thiệu sản phẩm, khả năng cung ứng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực dược liệu, chăm sóc sức khỏe.

Công ty TNHH Vũ Anh Cao Bằng đem đến bánh khảo, thạch đen và nông sản Cao Bằng; Công ty TNHH Thương mại LaoKay giới thiệu kẹo lạc, chè lam, bánh hạt dẻ; Công ty TNHH Tâm Bảo Tràng có bột chuối xanh, bột rau má, mỳ và miến... Cùng với nhóm nông sản, thực phẩm, đồ gỗ thủ công, hương trầm, tò he cùng các sản phẩm làng nghề làm phong phú thêm không gian trưng bày. Mỗi sản phẩm gắn với một vùng nguyên liệu, phương thức chế biến và nét văn hóa riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về hàng hóa vùng đồng bào DTTS&MN.

Những năm qua, tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng thị trường cho khu vực này. Điển hình là năm 2025, mô hình thương mại 2 chiều được xây dựng tại khu vực Lạc Sơn cũ, tạo sự lưu thông hàng hóa theo 2 hướng: Đưa hàng thiết yếu, vật tư sản xuất về vùng đồng bào DTTS&MN; đồng thời kết nối mật ong, gạo nếp Trứng Khe, tinh bột nghệ cùng các sản phẩm OCOP địa phương với thị trường rộng hơn. Mô hình góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng sản xuất và nơi tiêu thụ, giúp sản phẩm miền núi từng bước tham gia các kênh phân phối ổn định.

Tuy nhiên, nhiều HTX, hộ sản xuất miền núi vẫn gặp khó khi tiếp cận hệ thống phân phối do hạn chế về hồ sơ pháp lý, chất lượng, bao bì và khả năng duy trì nguồn cung. Hội chợ tại Lạc Sơn mở thêm cơ hội để các chủ thể gặp gỡ đối tác, nắm bắt yêu cầu thị trường và từng bước chuyển những cuộc trao đổi tại gian hàng thành đơn hàng tiêu thụ.

Kết nối đầu ra ổn định

Thịt chua Trường Foods - một trong những sản phẩm của Công ty cổ phần LiTa Foods giới thiệu tại hội chợ.

Để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm hàng hóa của đồng bào DTTS&MN, tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, quảng bá, kết nối cung - cầu và phát triển kênh phân phối. Năm 2026, Sở Công Thương chủ trì thực hiện nội dung “Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN”, thuộc hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào DTTS&MN tại xã Lạc Sơn là hoạt động trọng tâm. Hội chợ gồm nhiều gian hàng của doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất và các chủ thể OCOP trong, ngoài tỉnh. Ban tổ chức ưu tiên các chủ thể là người dân tộc thiểu số và sản phẩm đặc trưng của vùng miền núi; đồng thời yêu cầu hàng hóa tham gia có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng các quy định về nhãn hàng hóa.

Đồng chí Dương Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhận định: Qua tiếp xúc trực tiếp với thị trường, các doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất có thêm thông tin để hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh quy mô sản xuất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhà phân phối. Khi sản phẩm đặc trưng được đưa vào những kênh tiêu thụ phù hợp, giá trị từ nông sản, nghề truyền thống và tri thức bản địa sẽ được chuyển thành việc làm, thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Bên cạnh trưng bày, bán hàng trực tiếp, các chủ thể được khuyến khích giới thiệu sản phẩm qua mã QR, mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Khách hàng nhờ đó có thể tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm và tiếp tục đặt mua sau khi hội chợ kết thúc. Các hoạt động giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống, trang phục dân tộc, điểm đến du lịch cũng giúp nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm du lịch cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm địa phương để phục vụ du khách.

Những kết nối, thỏa thuận và đơn hàng hình thành tại hội chợ được kỳ vọng sẽ mở đường cho sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN đến với các kênh tiêu thụ phù hợp, ổn định, từng bước tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.

Nguyễn Yến