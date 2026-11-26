Đổi mới hoạt động đo lường, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đo lường không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, minh bạch trong giao dịch mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tại Phú Thọ, việc đổi mới hoạt động đo lường được triển khai theo hướng tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống bảo đảm đo lường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đo lường - mắt xích quan trọng trong sản xuất, kinh doanh

Các thành viên Công ty TNHH Chè Hoài Trung tìm hiểu quy định và nghiệp vụ đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ khâu cân nguyên liệu, kiểm soát thông số kỹ thuật trong dây chuyền đến định lượng, đóng gói sản phẩm, mỗi phép đo đều có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hóa và hiệu quả sản xuất. Trong các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, kinh doanh xăng dầu, công nghiệp và thương mại, phương tiện đo được sử dụng thường xuyên, phục vụ nhiều công đoạn khác nhau. Nếu thiết bị đo không bảo đảm độ chính xác, kết quả có thể dẫn đến sai lệch trong kiểm soát chất lượng, thất thoát nguyên vật liệu, gia tăng chi phí, thậm chí ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Bởi vậy, việc lựa chọn phương tiện đo phù hợp, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn đúng quy định và duy trì quy trình quản lý thiết bị là yêu cầu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cho thấy, nhận thức về vai trò của đo lường ngày càng được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư phương tiện đo, kiểm soát các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất, định lượng hàng hóa và theo dõi tình trạng thiết bị. Bà Bùi Thị Mão, Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung cho biết: “Đối với doanh nghiệp sản xuất, hoạt động đo lường có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công ty luôn chú trọng sử dụng các phương tiện đo bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định".

Không chỉ trong sản xuất, chế biến, đo lường còn có vai trò quan trọng trong hoạt động cung ứng điện năng. Tại Công ty cổ phần Điện lực Đại Lộc (phường Xuân Hòa), hệ thống công tơ được quản lý, kiểm tra và kiểm định theo quy định. Việc ứng dụng công tơ điện tử, công nghệ đo xa góp phần nâng cao độ chính xác trong ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ, minh bạch thông tin sử dụng điện, tạo thuận lợi cho cả đơn vị cung cấp và khách hàng.

Ông Đào Duy Sự, Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Công tác đo đếm điện năng có ý nghĩa rất quan trọng, là căn cứ xác định sản lượng điện tiêu thụ và thanh toán tiền điện của khách hàng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng quản lý chất lượng hệ thống đo đếm, kiểm tra, kiểm định công tơ theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp thiết bị có dấu hiệu bất thường".

Tuy nhiên, việc đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhận thức về quản lý phương tiện đo chưa đồng đều; một số cơ sở chưa xây dựng được quy trình kiểm soát bài bản, việc theo dõi, bảo dưỡng thiết bị chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư, năng lực nhân sự và khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: "Đo lường là hoạt động có phạm vi rộng, gắn với hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần quan tâm đồng bộ từ lựa chọn phương tiện đo, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đến xây dựng quy trình quản lý và phân công nhân sự theo dõi. Khi hoạt động đo lường được thực hiện bài bản, doanh nghiệp không chỉ bảo đảm chất lượng sản phẩm mà còn hạn chế thất thoát, giảm chi phí và nâng cao niềm tin của khách hàng”.

Tăng cường quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới đo lường

Nhằm thúc đẩy hoạt động đo lường phát triển đồng bộ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5941/KH-UBND ngày 4/10/2025 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường giai đoạn 2026-2030. Theo mục tiêu, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hỗ trợ đầu tư ít nhất 10 chuẩn đo lường địa phương; bồi dưỡng chuyên môn cho ít nhất 200 lượt người; triển khai kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho ít nhất 500 lượt doanh nghiệp và hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường, xây dựng chương trình bảo đảm đo lường.

Cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh, ngày 25/3/2026, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 60/KH-SKHCN, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về đo lường; khảo sát tình hình sử dụng phương tiện đo tại doanh nghiệp; rà soát hạ tầng kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu khảo sát ít nhất 100 doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo, hỗ trợ 4 doanh nghiệp để xây dựng chương trình bảo đảm đo lường. Qua đó, cơ quan chuyên môn nắm bắt nhu cầu, đánh giá thực trạng thiết bị, hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn phương tiện đo và xây dựng quy trình quản lý phù hợp với đặc thù sản xuất.

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao đổi: “Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường khảo sát, nắm bắt thực trạng hoạt động đo lường tại doanh nghiệp; hướng dẫn các cơ sở sử dụng phương tiện đo đúng quy định, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và xây dựng chương trình bảo đảm đo lường phù hợp. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, người lao động, giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của việc đầu tư cho đo lường chính xác, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm".

Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước về đo lường trong hoạt động thương mại tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm tra phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh và điểm bán lẻ góp phần ngăn ngừa vi phạm trong cân, đong, đo, đếm, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong giao dịch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc triển khai Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang tạo động lực thúc đẩy đổi mới hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường, nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, triển khai chương trình bảo đảm đo lường. Cùng với đó, việc củng cố năng lực quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ góp phần đưa các nhiệm vụ của Đề án vào thực tiễn hiệu quả hơn.

Đổi mới hoạt động đo lường không chỉ là yêu cầu trong quản lý chất lượng mà còn là giải pháp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với định hướng và mục tiêu của Đề án 996, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý và chủ động đổi mới từ phía doanh nghiệp, hoạt động đo lường tại Phú Thọ sẽ từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Bích Liên - Tiến Chung