Sôi động ngày chung kết Cuộc thi AIROC quốc tế 2026

Ngày 29/11, vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Hàng trăm thí sinh đến từ 6 quốc gia cùng hội tụ, tranh tài trong sân chơi robot và trí tuệ nhân tạo, thể hiện tư duy sáng tạo, bản lĩnh công nghệ và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Ngay từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức cuộc thi được triển khai nghiêm túc.

Các đội thi lần lượt có mặt, hoàn tất thủ tục, kiểm tra robot và chuẩn bị cho những phần tranh tài quan trọng.

Dù mang trong mình quyết tâm chinh phục những thử thách tại vòng chung kết quốc tế, các đội thi vẫn giữ được tâm lý thoải mái, tự tin và hào hứng.

Trước giờ thi, các thí sinh vui vẻ trao đổi, trò chuyện cùng bạn bè quốc tế, kiểm tra robot và cùng nhau rà soát những thao tác lập trình.

Trong không khí náo nức, mỗi đội đều mang theo sự tự tin, quyết tâm và niềm đam mê khoa học công nghệ.

Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026 được tổ chức với 5 bảng thi, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ.

Trên các sa bàn thi đấu, từng robot di chuyển, thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đã lập trình. Mỗi thao tác đều được các thí sinh theo dõi sát sao.

Nhiều thí sinh không khỏi tiếc nuối khi kết quả thi chưa được như kỳ vọng.

Ở bảng Mở (Open Category, 13–20 tuổi) mang đến không gian sáng tạo rộng mở cho các đội thi thông qua hình thức xây dựng dự án.

Các thí sinh trình bày ý tưởng và trực tiếp vận hành giải pháp robot trước Hội đồng giám khảo quốc tế. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn và tư duy đổi mới sáng tạo.

Các tổ trọng tài làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan và công minh, theo dõi từng phần thi, xác nhận kết quả theo đúng quy định.

Điểm nhấn đặc biệt của AIROC 2026 là toàn bộ các bảng thi đều sử dụng robot Leanbot – sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam.

Song hành với hoạt động thi đấu là các gian hàng đặc trưng mang bản sắc của Phú Thọ giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua những trải nghiệm gần gũi, các đoàn học sinh và khách mời quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và con người Phú Thọ.

Ngày chung kết AIROC quốc tế 2026 mang nhiều dấu ấn về trí tuệ, sáng tạo và tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ.

Lê Minh