Lấy ý kiến Nhân dân về 5 tác phẩm được lựa chọn qua vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ đã đăng tải 5 tác phẩm được lựa chọn qua vòng Chung khảo để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Mỗi tác phẩm được công bố kèm mã số, phương án thiết kế và bản thuyết minh ý tưởng. Thời gian lấy ý kiến diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 16/10 đến hết ngày 26/10/2026).

Ý kiến đóng góp của Nhân dân có thể gửi trực tiếp tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: http://phutho.gov.vn) hoặc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ (số 1168, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh logo 01 kèm theo mã số, phương án thiết kế.

Hình ảnh logo 02 kèm theo mã số, phương án thiết kế.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức Cuộc thi, việc lấy ý kiến Nhân dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; các ý kiến được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác. Mỗi cá nhân tham gia góp ý 1 lần. Kết quả lấy ý kiến là cơ sở tham khảo để báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi.

Hình ảnh logo 03 kèm theo mã số, phương án thiết kế.

Hình ảnh logo 04 kèm theo mã số, phương án thiết kế.

Hình ảnh logo 05 kèm theo mã số, phương án thiết kế.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Phú Thọ. Cuộc thi nhằm lựa chọn một biểu trưng tiêu biểu, có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh; góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu của tỉnh và các địa phương. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Phú Thọ.

Đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm dự thi (ngày 30/6/2026), Ban tổ chức đã nhận được 524 tác phẩm của các tác giả thuộc 24 tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 tác giả người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó có 486 tác phẩm hợp lệ.

P.V