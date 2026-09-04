Giá vàng hôm nay 4-9: Vàng thế giới tăng mạnh, trong nước trái chiều

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, trong khi giá vàng trong nước sáng 4-9 diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,6 – 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.477 USD/ounce, tăng 69 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất khi những phát biểu bớt cứng rắn về chính sách tiền tệ của Thống đốc Fed Christopher Waller kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm và gây sức ép lên đồng USD.

Theo đó, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 50,4%, từ 63,2% một ngày trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm còn 4,34%, trong khi kỳ hạn 10 năm xuống 4,77%.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Chỉ số ISM dịch vụ tháng 8 tăng lên 55,4 điểm, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng lên 72,6 điểm, cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Giá vàng tăng từ mức thấp 4.281,70 USD/ounce lên đỉnh 4.511,70 USD/ounce, trước khi lùi về quanh 4.490 USD/ounce. Trong khi đó, bạc tăng lên 67,60 USD/ounce.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ và số liệu CPI công bố ngày 11/9. Một báo cáo việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ vàng; ngược lại, số liệu tích cực có thể khiến USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại.

Về kỹ thuật, vùng 4.490-4.539 USD/ounce là kháng cự quan trọng của vàng, trong khi các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý nằm quanh 4.369 USD và 4.301 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-4-9-vang-the-gioi-tang-manh-trong-nuoc-trai-chieu-1705802.html

Theo hanoimoi.vn