Giá cả thị trường ngày 4/9/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Thịt bò xào
72.900 đồng/200g
2
Cánh giữa gà nhập khẩu
39.105 đồng/300g
3
Tim gà
32.500 đồng/250g
4
Đầu cá hồi salar làm sạch nhập khẩu khay
38.700 đồng/400g
5
Thanh long ruột đỏ túi (trái từ 300g)
10.000 đồng/kg
6
Bơ Booth trái từ 300g trở lên
15.000 đồng/500g
7
Hồng giòn Mộc Châu túi
39.500 đồng/500g
8
Cà chua beef (4-8 trái/kg)
25.900 đồng/500g
9
Hành tím (túi từ 25 củ trở lên)
18.000 đồng/200g
10
Bí hạt dẻ nhập khẩu (quả)
17.600 đồng/quả
11
Chả giò da gạo thịt nấm Cầu Tre gói
80.000 đồng/gói 400g
12
Chả giò gia đình tôm mực Cầu Tre gói
80.000 đồng/22 cuốn
13
Ba chỉ bò Mỹ Hot pot An Gia Food gói
125.000 đồng/250g
14
Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay
49.000 đồng/khay 200g
15
Nước mắm cá cơm siêu hạng Hưng Thịnh 35 độ đạm chai
65.000 đồng/chai 620ml
Kết Đoàn
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