Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 4/9/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Thịt bò xào

72.900 đồng/200g

2

Cánh giữa gà nhập khẩu

39.105 đồng/300g

3

Tim gà

32.500 đồng/250g

4

Đầu cá hồi salar làm sạch nhập khẩu khay

38.700 đồng/400g

5

Thanh long ruột đỏ túi (trái từ 300g)

10.000 đồng/kg

6

Bơ Booth trái từ 300g trở lên

15.000 đồng/500g

7

Hồng giòn Mộc Châu túi

39.500 đồng/500g

8

Cà chua beef (4-8 trái/kg)

25.900 đồng/500g

9

Hành tím (túi từ 25 củ trở lên)

18.000 đồng/200g

10

Bí hạt dẻ nhập khẩu (quả)

17.600 đồng/quả

11

Chả giò da gạo thịt nấm Cầu Tre gói

80.000 đồng/gói 400g

12

Chả giò gia đình tôm mực Cầu Tre gói

80.000 đồng/22 cuốn

13

Ba chỉ bò Mỹ Hot pot An Gia Food gói

125.000 đồng/250g

14

Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay

49.000 đồng/khay 200g

15

Nước mắm cá cơm siêu hạng Hưng Thịnh 35 độ đạm chai

65.000 đồng/chai 620ml

Giá cả thị trường ngày 4/9/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thanh long ruột đỏ Nhập khẩu Gia đình Nước mắm Mộc châu Hàng hóa Tre Cầu giá cả thị trường Thịt bò
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