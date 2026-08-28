Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 28/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Đùi bò

63.400 đồng/200g

2

Cá trứng nhập khẩu

59.000 đồng/250g

3

Mực ống NC khay

50.000 đồng/250g

4

Chả cá basa tươi

31.000 đồng/200g

5

2 hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

70.000 đồng/2 hộp

6

Quýt Úc túi

65.000 đồng/800g

7

Thanh nhãn (Nhãn bắp cải)

29.000 đồng/500g

8

Giá mầm sạch gói

11.600 đồng/300g

9

Rau lang

10.000 đồng/400g

10

Cải ngọt túi

5.000 đồng/400g

11

Măng tây vỉ

19.000 đồng/150g

12

Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)

13.200 đồng/250g

13

Kem sầu riêng Merino hộp

48.000 đồng/hộp 260g

14

Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Nutimilk

32.500 đồng/4 hộp 100g

15

Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp

45.000 đồng/hộp 950ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 28/8/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Thương hiệu Nhập khẩu Sầu riêng Hàng hóa Sữa tươi Bắp cải Chả cá trứng vàng đỏ
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