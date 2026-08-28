Giá cả thị trường ngày 28/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Đùi bò
63.400 đồng/200g
2
Cá trứng nhập khẩu
59.000 đồng/250g
3
Mực ống NC khay
50.000 đồng/250g
4
Chả cá basa tươi
31.000 đồng/200g
5
2 hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
70.000 đồng/2 hộp
6
Quýt Úc túi
65.000 đồng/800g
7
Thanh nhãn (Nhãn bắp cải)
29.000 đồng/500g
8
Giá mầm sạch gói
11.600 đồng/300g
9
Rau lang
10.000 đồng/400g
10
Cải ngọt túi
5.000 đồng/400g
11
Măng tây vỉ
19.000 đồng/150g
12
Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)
13.200 đồng/250g
13
Kem sầu riêng Merino hộp
48.000 đồng/hộp 260g
14
Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Nutimilk
32.500 đồng/4 hộp 100g
15
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp
45.000 đồng/hộp 950ml
Kết Đoàn
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