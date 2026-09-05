Thu hơn 2.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Trong 8 tháng năm 2026, 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư đã hoàn thành, đưa vào thu phí, phục vụ hơn 16 triệu lượt phương tiện và thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ.

15 trạm thu phí đã thu hơn 2.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc Bắc - Nam trong 8 tháng qua. Ảnh: ĐBVN

Thông tin trên được Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2026 của Bộ Xây dựng diễn ra vào ngày 4-9.

Trong tháng 8-2026, Bộ Xây dựng đưa thêm 5 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang vào thu phí. Chỉ tính đến ngày 15-8, tổng số thu phí sử dụng đường bộ đạt hơn 9.335 tỷ đồng.

15 dự án thành phần đã đưa vào thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cũng theo Bộ Xây dựng, đến tháng 8-2026, tổng thu phí, lệ phí trên các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý ước đạt hơn 17.160 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đường bộ thu hơn 12.000 tỷ đồng; hàng hải và đường thủy gần 3.400 tỷ đồng; hàng không hơn 1.600 tỷ đồng và đường sắt hơn 65 tỷ đồng.

Theo hanoimoi.vn

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