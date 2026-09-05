Xã Phù Ninh phát triển hạ tầng giao thông kết nối

05/09/2026 08:54 GMT+7

baophutho.vn Xác định hạ tầng giao thông là động lực mở rộng không gian phát triển, xã Phù Ninh đang tập trung đầu tư từ các tuyến dân sinh đến những trục kết nối Quốc lộ 2, Khu công nghiệp Phù Ninh và cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cùng với nguồn lực đầu tư, sự đồng thuận, hiến đất của người dân đang góp phần giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường, từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.