Kích cầu đi lại, đường sắt giảm đến 40% giá vé

Từ tháng 9/2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách giảm giá vé, mức cao nhất 40% đối với giường nằm trên một số tuyến, đồng thời ưu đãi vé khứ hồi và mua sớm, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải.

Hình ảnh tại Ga Hà Nội. Ảnh: VNR

Giảm đến 40% giá vé giường nằm trên một số tuyến

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 10/9/2026, ngành đường sắt áp dụng chương trình giảm giá vé trên một số hành trình qua khu vực miền trung. Mức giảm cao nhất lên tới 40% đối với vé giường nằm, trong khi vé ghế ngồi mềm được giảm 15%.

Cụ thể, đối với các mác tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20, chương trình áp dụng trên các cung chặng có ga đi từ Đà Nẵng đến Chợ Sỹ, ga đến từ Huế đến Hà Nội. Hành khách mua vé ghế ngồi mềm được giảm 15%, vé giường nằm được giảm 30%.

Đối với các mác tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE21 và SE22, trên chặng Đà Nẵng-Diêu Trì và ngược lại, mức giảm tương ứng là 15% đối với ghế ngồi mềm và 40% đối với giường nằm.

Theo mức giá được công bố, vé giường nằm chặng Đà Nẵng-Hà Nội có giá từ khoảng 800.000 đồng/vé; chặng Huế-Vinh từ 376.000 đồng/vé và Vinh-Hà Nội từ 375.000 đồng/vé. Đối với ghế ngồi mềm, vé chặng Đà Nẵng-Đồng Hới có giá từ 181.000 đồng/vé.

Việc điều chỉnh giá vé được thực hiện trên cơ sở nhu cầu đi lại và khả năng khai thác của từng đoàn tàu, từng cung chặng, qua đó tạo thêm lựa chọn cho hành khách, nhất là trên các hành trình đường dài.

Khuyến khích hành khách mua vé sớm, đi vé khứ hồi

Việc khuyến khích mua vé sớm và vé khứ hồi cũng góp phần giúp ngành đường sắt chủ động nắm bắt nhu cầu đi lại, phân bổ hợp lý số chỗ trên các đoàn tàu, nâng cao hiệu quả khai thác và hạn chế tình trạng mất cân đối cung-cầu theo từng thời điểm. Ảnh: VNR

Cùng với chương trình giảm giá trên một số đoàn tàu, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi đối với hành khách mua vé khứ hồi, qua đó khuyến khích người dân chủ động xây dựng kế hoạch đi lại và đặt vé sớm.

Chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ ngày 7/9 đến hết ngày 19/11/2026; giai đoạn thứ hai từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/12/2026.

Đối với hành khách cá nhân, vé lượt về được giảm 20% nếu mua trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày; trường hợp mua trước từ 20 ngày trở lên, mức giảm lên tới 30%.

Đối với hành khách đi theo tập thể, vé lượt về tiếp tục được hưởng mức giảm từ 20 đến 30%, sau khi áp dụng chính sách giảm giá tập thể theo quy định hiện hành.

Theo đó, trường hợp hành khách đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hệ thống bán vé sẽ áp dụng một mức giảm cao nhất đối với vé khứ hồi lượt về. Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng chính sách giá được thống nhất, minh bạch và thuận lợi cho hành khách.

Mở rộng kênh bán vé, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Song song với các chính sách về giá, ngành đường sắt tiếp tục đa dạng hóa phương thức bán vé, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ.

Hành khách có thể mua vé tại hệ thống nhà ga, các đại lý bán vé chính thức trên toàn quốc hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của ngành đường sắt tại dsvn.vn. Các phương thức thanh toán điện tử, trong đó có thanh toán thông qua ví điện tử và ứng dụng ngân hàng, tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao tính thuận tiện trong quá trình mua vé.

Việc đẩy mạnh bán vé trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ tạo thuận lợi cho hành khách mà còn hỗ trợ ngành đường sắt từng bước hiện đại hóa hoạt động bán vé, quản lý dữ liệu và phục vụ khách hàng.

Theo nhandan.vn