Người dân xã Thịnh Minh phấn khởi trước loạt dự án lớn

Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley cùng các dự án hạ tầng, đô thị phụ trợ được triển khai tại xã Thịnh Minh không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao, mà còn tạo động lực phát triển mới, thắp lên niềm tin, kỳ vọng về sự đổi thay và những cơ hội việc làm ngay trên quê hương của hàng nghìn người dân địa phương.

Không gian phát triển mới

Trên vùng đất bán sơn địa Thịnh Minh những ngày này, không khí phấn khởi hiện hữu rõ nét trong cộng đồng dân cư khi Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley được khởi công trong tháng 8 vừa qua. Với quy mô 592ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Trao đổi về tác động của các dự án đối với đời sống người dân, ông Dương Công Dung, thôn Quốc, xã Thịnh Minh không giấu được niềm vui. Gia đình ông thuộc diện giải phóng mặt bằng đợt đầu, đã bàn giao 10ha đất rừng và hơn 1ha đất ruộng để thực hiện Tổ hợp dự án. Dù gắn bó cả đời với từng tấc đất, gốc cây, song trước chủ trương phát triển của địa phương, vợ chồng ông đều đồng thuận, tích cực phối hợp thực hiện.

“Dự án này đối với chúng tôi là rất tốt. Vợ chồng tôi nay cũng đã lớn tuổi, khoản tiền đền bù cùng việc đất đai được thu hồi đúng mục đích khiến chúng tôi rất phấn khởi. Điều mong mỏi nhất là khi dự án đi vào hoạt động, người dân địa phương sẽ có việc làm ổn định ngay tại quê nhà, không phải đi làm ăn xa”, ông Dung chia sẻ.

Mô hình Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley.

Cùng chung niềm tin, bà Bùi Thị Thanh, sinh năm 1966 ở thôn Quốc, cho biết gia đình đã bàn giao gần 4.000m2 đất đồi rừng trong đợt này và sẽ tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần đất vườn, đất ở trong đợt tiếp theo. Bà Thanh khẳng định: “Bà con chúng tôi rất ủng hộ việc giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất phát triển kinh tế. Đất đai nhường cho dự án lớn, tương lai con em xã Thịnh Minh chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội về việc làm, thu nhập”.

Theo thống kê tại thôn Quốc, trong tổng số 163 hộ dân, dự kiến khoảng 100 hộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng khoảng 100ha. Sự đồng thuận của người dân là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Tưởng - Trưởng thôn Quốc, cho biết lực lượng thanh niên trên địa bàn khá đông, song nhiều người sau khi tốt nghiệp THPT phải đi học nghề, làm công nhân xa nhà. Vì vậy, bà con mong dự án sớm triển khai không chỉ tạo việc làm mà còn chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề để con em địa phương có cơ hội phát triển lâu dài.

Bài toán công nghiệp - đô thị bền vững

Việc khởi công Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley thu hút sự quan tâm của người dân trong tỉnh. Ngay tại lễ khởi công, 15 nhà đầu tư tiên phong đã ký kết hợp tác, đăng ký quỹ đất gần 70ha.

Kết quả này có sự đóng góp từ những bước tiến trong thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới của tỉnh. Tiêu biểu là Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) khởi công Nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD vào tháng 6/2026 tại Thịnh Minh, nâng tổng mức đầu tư của tập đoàn tại địa phương lên khoảng 850 triệu USD.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ lớn gắn với hệ sinh thái hạ tầng do Công ty CPTM Dạ Hợp định hướng phát triển. Với vai trò Chủ tịch Liên danh chủ đầu tư KCN Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, Dạ Hợp đồng thời triển khai các dự án đô thị, nhà ở và hạ tầng thiết yếu, tạo nền tảng phục vụ sản xuất và đời sống.

Người dân xã Thịnh Minh phấn khởi với 5 dự án cùng lúc được triển khai trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Hợp, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Dạ Hợp, định hướng kết nối 5 dự án thành một tổ hợp đồng bộ. Mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tích hợp các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được kỳ vọng tạo hiệu quả cộng hưởng, đáp ứng nhu cầu về sản xuất, nhà ở và dịch vụ cho chuyên gia, người lao động.

Bên cạnh đó, vị trí tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô cùng hệ thống giao thông đa phương thức tạo lợi thế cho Tản Viên Tech Valley. Các đường bộ kết nối với Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong khi đường thủy trên sông Đà và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất.

Tản Viên Tech Valley còn có sự đồng hành của các đối tác chiến lược trong quy hoạch, truyền thông, phát triển hạ tầng ESG, năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực. Sự kết hợp này được kỳ vọng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của tổ hợp, hướng tới phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững.

Khát vọng bứt phá

Đánh giá về những cơ hội mới từ sự phát triển của Tản Viên Tech Valley, ông Nguyễn Văn Nam - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Thịnh Minh, cho rằng đây là cơ hội lớn để Thịnh Minh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Khi các dự án đi vào hoạt động, nhu cầu về lao động, dịch vụ, thương mại, nhà ở và các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ gia tăng, mở ra nhiều việc làm, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley sau khi được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

“Cùng với cơ hội, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý. Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, địa phương chú trọng đào tạo, kết nối nguồn nhân lực để người dân có thể tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển”, ông Nguyễn Văn Nam cho hay.

Hồng Trung