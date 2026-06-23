Giá cả thị trường ngày 23/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg
140.000 đồng/túi
2
Gạo lứt tím Vinh Hiển
48.000 đồng/kg
3
Thịt đùi bò
285.000 đồng/kg
4
Bò viên tươi khay 200g
45.900 đồng/khay
5
Trứng vịt muối hộp 4 quả từ 240g-280g
28.000 đồng/hộp
6
Rau dền túi 400g
7.000 đồng/túi
7
Bông bí nụ túi 300g
30.000 đồng/túi
8
Dưa leo baby
46.000 đồng/kg
9
Dầu gấc cho bé Vio Extra Tường An chai 250ml
55.000 đồng/chai
10
Dầu olive Extra Virgin Boromeo chai 250ml
96.000 đồng/chai
11
Nước mắm cao cấp cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm 18 độ đạm 500ml
61.000 đồng/chai
12
Bột ngọt hạt nhỏ Vedan gói 1kg
65.000 đồng/gói
13
Hạt nêm Aji-ngon vị heo gói 900g
75.500 đồng/gói
14
Sa tế tôm Cholimex hũ 90g
10.200 đồng/lọ
15
Thùng 24 chai nước khoáng La Vie 500ml
82.000 đồng/thùng
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 22/6/2026
Giá cả thị trường ngày 19/6/2026
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Giá cả thị trường ngày 16/6/2026
Giá cả thị trường ngày 15/6/2026
Giá cả thị trường ngày 12/6/2026