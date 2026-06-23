Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 23/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg

140.000 đồng/túi

2

Gạo lứt tím Vinh Hiển

48.000 đồng/kg

3

Thịt đùi bò

285.000 đồng/kg

4

Bò viên tươi khay 200g

45.900 đồng/khay

5

Trứng vịt muối hộp 4 quả từ 240g-280g

28.000 đồng/hộp

6

Rau dền túi 400g

7.000 đồng/túi

7

Bông bí nụ túi 300g

30.000 đồng/túi

8

Dưa leo baby

46.000 đồng/kg

9

Dầu gấc cho bé Vio Extra Tường An chai 250ml

55.000 đồng/chai

10

Dầu olive Extra Virgin Boromeo chai 250ml

96.000 đồng/chai

11

Nước mắm cao cấp cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm 18 độ đạm 500ml

61.000 đồng/chai

12

Bột ngọt hạt nhỏ Vedan gói 1kg

65.000 đồng/gói

13

Hạt nêm Aji-ngon vị heo gói 900g

75.500 đồng/gói

14

Sa tế tôm Cholimex hũ 90g

10.200 đồng/lọ

15

Thùng 24 chai nước khoáng La Vie 500ml

82.000 đồng/thùng

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 23/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Nước mắm Hàng hóa Đầu bếp Tường tôm dưa leo giá bán gạo lứt trứng
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