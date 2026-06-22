Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 22/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Séng Cù hạt tròn Lai Châu túi 5kg

160.000 đồng/túi

2

Bột Ngũ Cốc Gạo Lứt Tây Bắc hộp 1kg

200.000 đồng/hộp

3

Cá Ngừ làm sạch khay 400g

46.000 đồng/khay

4

Sườn cốt lết heo

115.000 đồng/kg

5

Sườn non heo

139.000 đồng/kg

6

Khoai tây

30.000 đồng/kg

7

Bắp cải trắng

25.000 đồng/kg

8

Ớt Chuông màu baby HFG 250g

32.900 đồng/khay

9

Bánh gạo giòn Nguyên Huy trứng muối 300g

61.500 đồng/gói

10

Bánh mè giòn tan Orion Gouté hộp 144g

23.800 đồng/gói

11

Lốc 4 hộp sữa chua uống TH Milk hương cam 180ml

30.100 đồng/lốc

12

Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml

22.600 đồng/lốc

13

Bộ cây lau nhà xoay tay 360 độ Lock&Lock MOP-Q2-1

719.000 đồng/bộ

14

Bộ dao nhà bếp 6 món CookPlus Lock&Lock CKK101S01 (Đen trắng)

198.000 đồng/bộ

15

Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m

289.000 đồng/hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 22/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Lốc Sữa chua Khoai tây Thực phẩm Vinamilk Hàng hóa Lai châu Tây bắc Bắp cải
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