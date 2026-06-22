Giá cả thị trường ngày 22/6/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Séng Cù hạt tròn Lai Châu túi 5kg
160.000 đồng/túi
2
Bột Ngũ Cốc Gạo Lứt Tây Bắc hộp 1kg
200.000 đồng/hộp
3
Cá Ngừ làm sạch khay 400g
46.000 đồng/khay
4
Sườn cốt lết heo
115.000 đồng/kg
5
Sườn non heo
139.000 đồng/kg
6
Khoai tây
30.000 đồng/kg
7
Bắp cải trắng
25.000 đồng/kg
8
Ớt Chuông màu baby HFG 250g
32.900 đồng/khay
9
Bánh gạo giòn Nguyên Huy trứng muối 300g
61.500 đồng/gói
10
Bánh mè giòn tan Orion Gouté hộp 144g
23.800 đồng/gói
11
Lốc 4 hộp sữa chua uống TH Milk hương cam 180ml
30.100 đồng/lốc
12
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.600 đồng/lốc
13
Bộ cây lau nhà xoay tay 360 độ Lock&Lock MOP-Q2-1
719.000 đồng/bộ
14
Bộ dao nhà bếp 6 món CookPlus Lock&Lock CKK101S01 (Đen trắng)
198.000 đồng/bộ
15
Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m
289.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 19/6/2026
Giá cả thị trường ngày 18/6/2026
Giá cả thị trường ngày 17/6/2026
Giá cả thị trường ngày 16/6/2026
Giá cả thị trường ngày 15/6/2026
Giá cả thị trường ngày 12/6/2026
Giá cả thị trường ngày 11/6/2026