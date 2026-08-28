Xã Yên Lạc lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy phát triển kinh tế

Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xã Yên Lạc đã tạo chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm 2026, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính cơ sở.

Nền tảng cho sự bứt phá

Thời gian qua, xã Yên Lạc xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “chìa khóa” tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Sự chuyển biến của Yên Lạc trước hết đến từ đổi mới trong tư duy quản lý, điều hành và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã đã ban hành kế hoạch triển khai với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thống kê trong 7 tháng năm 2026, UBND xã đã ban hành hơn 5.000 văn bản chỉ đạo, điều hành; xây dựng chương trình công tác với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được chú trọng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhờ áp dụng quy trình làm việc điện tử và 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số công vụ. Xã đã tiếp nhận gần 4.458 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,67%, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn. Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu số hóa đều đạt 100%.

Đánh giá về bước tiến này, đồng chí Trịnh Quốc Trung - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc, chia sẻ: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng máy tính, mà là một cuộc cách mạng về tư duy phục vụ Nhân dân. Hiện nay, 100% văn bản hành chính không mật được xử lý trên hệ thống điện tử liên thông. Quy trình được tối ưu hóa, giúp người dân và doanh nghiệp không phải nộp lặp lại các thông tin đã có trong dữ liệu quốc gia”.

Cùng với những kết quả trong ứng dụng khoa học, công nghệ, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Yên Lạc 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt trên 3.270 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng giữ vai trò trụ cột với giá trị trên 1.729 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn 1.274 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp gần 267 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 211,6 tỷ đồng; tổng thu ngân sách xã đạt 318,5 tỷ đồng, tổng chi ngân sách trên 262,5 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,2% kế hoạch vốn tỉnh giao, góp phần tạo nguồn lực cải thiện hạ tầng giao thông, trường học và điện sinh hoạt.

Đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh

Tại khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh. Toàn xã hiện có 375 doanh nghiệp và 1.341 hộ đăng ký kinh doanh. Trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở chế tác đồ gỗ nội thất đã mạnh dạn đưa máy đục CNC, máy cắt tự động vào dây chuyền sản xuất, qua đó nâng cao độ chính xác và năng suất lao động.

Trong lĩnh vực thương mại, 100% doanh nghiệp kết nối Internet băng rộng; nhiều hộ kinh doanh đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử và qua các nền tảng mạng xã hội như Shopee, Lazada, Tiki, Facebook, Zalo, TikTok.

Địa phương hiện có 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao: Mì tăm Thành Nam, Bánh đa Codosa, Miến dong vùng cao, Mì gạo lứt, Phở gạo lứt, Phở cân, Bánh đa nem Phong Đăng và Khoai lang Hoàng Long. Chương trình OCOP từng bước tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao giá trị, quảng bá và khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương.

Trong nông nghiệp, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai dự án tưới nước tiết kiệm, giảm phát thải, hướng tới tạo tín chỉ các-bon trên quy mô 200 ha lúa. Các trang trại nuôi cá thâm canh lắp đặt cảm biến kiểm soát môi trường nước; các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm từng bước áp dụng công nghệ chuồng kín tự động.

Cùng với đó, xã tích cực triển khai chiến dịch cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Địa phương đã thu thập hồ sơ bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân của 7.266 trường hợp, đạt 88,75%.

Công ty TNHH Thực phẩm Nadias (xã Yên Lạc) ứng dụng KHCN vào quy trình sản xuất ánh phở khô Nadissa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hạ tầng viễn thông được xác định là một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số ở Yên Lạc. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn phủ sóng 4G; trên 95% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang.

Toàn xã đã cấp tài khoản định danh điện tử cho 36.669 trường hợp, đạt 93,01%; kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho 26.839 trường hợp, đạt 89,02%; tích hợp bảo hiểm y tế cho 12.952 người và tài khoản an sinh xã hội cho 9.702 đối tượng. Trong công tác Đảng, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 99,8%; 100% chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt định kỳ trên nền tảng số.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và y tế cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. 100% trường THCS triển khai quản lý học bạ số Edoc, tuyển sinh trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng an toàn số. Đội ngũ giáo viên bước đầu ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn bài, xây dựng nội dung giảng dạy. Trong công tác y tế, 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những con đường ở Yên Lạc hôm nay.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Yên Lạc. Đây là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục thực hiện các mục tiêu năm 2026, hướng tới xây dựng địa phương hiện đại, văn minh và bền vững.

Hồng Trung