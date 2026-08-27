Kỳ Sơn tạo đà phát triển từ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Với vị trí cửa ngõ, diện tích tự nhiên hơn 115 km2, phường Kỳ Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hút đầu tư là những nhiệm vụ then chốt tạo động lực phát triển, Đảng ủy, UBND phường tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.

Trên địa bàn phường đang GPMB 16 dự án, ảnh hưởng đến gần 1.700 hộ dân. Trong đó có nhiều dự án, công trình trọng điểm như Khu công nghiệp Bình Phú, đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, cao tốc Sơn La... Từ đầu năm đến nay, phường đã phê duyệt giá đất và phương án bồi thường với tổng diện tích khoảng 167 ha, bàn giao 46,55 ha mặt bằng cho chủ đầu tư. Riêng dự án hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú, GPMB đạt khoảng 95%.

GPMB là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của người dân. Vì vậy, Kỳ Sơn xác định tạo đồng thuận phải bắt đầu từ việc bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phục - Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết: “Để tạo được sự đồng thuận trong công tác GPMB, điều quan trọng nhất là mọi việc phải được thực hiện đúng quy định, đúng trình tự và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Cách làm này đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong GPMB. Nhiều hộ dân từ chỗ còn băn khoăn, do dự, thậm chí thuộc diện phải cưỡng chế, đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng”.

Thi công hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tạo mặt bằng và hạ tầng đồng bộ, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Dự án Khu công nghiệp Bình Phú, thời điểm đầu còn một số hộ chưa đồng thuận do hiện trạng sử dụng đất không trùng khớp với thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước tình hình đó, phường không chỉ tập trung tuyên truyền, vận động mà chủ động giải quyết từ căn nguyên của vấn đề.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu sai lệch trong quá trình cấp giấy chứng nhận trước đây, phường đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, rà soát hồ sơ. Trên cơ sở kết luận thanh tra, các quyết định cấp giấy không đúng được hủy bỏ, đồng thời tổ chức đo đạc lại hiện trạng để thực hiện bồi thường theo đúng diện tích thực tế. Với những trường hợp có biến động trong quá trình sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, địa phương tổ chức xác minh nguồn gốc đất với sự tham gia của cơ quan chuyên môn, khu dân cư và người sử dụng đất, qua đó làm rõ hiện trạng, cơ sở pháp lý và quyền lợi của từng hộ.

GPMB được triển khai quyết liệt đã tạo mặt bằng sạch, hình thành quỹ đất, góp phần tăng sức hấp dẫn của Kỳ Sơn đối với các nhà đầu tư. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác lợi thế công nghiệp, thương mại - dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với tiềm năng.

Đến nay, tại Khu công nghiệp Bình Phú đã có 25 nhà đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư, trong đó 10 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh GPMB, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư.

GPMB đúng tiến độ không chỉ bảo đảm tiến độ các dự án mà còn mở thêm dư địa phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị, tạo điều kiện nâng cao đời sống Nhân dân.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.585 tỷ đồng, bằng hơn 54% kế hoạch năm. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với giá trị hơn 1.726 tỷ đồng, đạt gần 55% chỉ tiêu; thương mại - dịch vụ đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác đầu tư công được tập trung thực hiện. Đến nay, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt gần 60% tổng vốn được giao. Đây là tiền đề để Kỳ Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Với quyết tâm đẩy nhanh GPMB, đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, Kỳ Sơn đang từng bước biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển. Cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, các dự án trọng điểm được triển khai sẽ tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng và đô thị, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để Kỳ Sơn bứt phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Lệ Oanh