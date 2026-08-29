Sản xuất nông nghiệp hiện đại ở Tam Nông

Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản đang được xã Tam Nông khuyến khích các cá nhân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp đầu tư. Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng sản phẩm OCOP, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên (xã Tam Nông) là một trong những đơn vị đi đầu trên địa bàn huyện Tam Nông (cũ) trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. HTX hiện tập trung sản xuất các loại rau ăn lá và cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP theo hướng hữu cơ.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, toàn bộ 3,5ha diện tích đất canh tác của HTX được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân tự động. Trong đó, 7.000 m2 nhà màng được lắp đặt hệ thống lưới cắt nắng, quạt đối lưu, góp phần kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.

HTX còn đầu tư các thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ chăm sóc, kiểm tra cây trồng trong quá trình sinh trưởng như máy đo độ pH của đất, máy xạ kế cầm tay đo độ ngọt của trái cây, rau, củ, quả. Đồng thời, ứng dụng phần mềm “Agritech - Chuỗi nông nghiệp số” trên thiết bị di động để theo dõi, quản lý hoạt động sản xuất. Qua đó, các nhà phân phối và người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện.

Thành viên HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên (xã Tam Nông) chăm sóc dưa lưới mới trồng trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Giám đốc HTX cho biết: “Từ khi ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chi phí vật tư và nhân công giảm đáng kể; năng suất cây trồng tăng gấp 2 - 3 lần so với phương thức canh tác truyền thống, chất lượng nông sản đồng đều hơn. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ giúp HTX chủ động theo dõi tốc độ sinh trưởng, kịp thời bổ sung dưỡng chất, tạo điều kiện tốt nhất cho cây trồng phát triển. Công tác phòng, trừ sâu bệnh được kiểm soát, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế, đồng thời giảm thiểu tác động của các yếu tố bất lợi do biến đổi khí hậu. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng lên, giá thành từng bước được tối ưu, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Không chỉ tập trung sản xuất, HTX còn chủ động phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, thu hút sự quan tâm của du khách”.

Cùng với HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên, mô hình trồng cây ăn quả có múi của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn là một trong những mô hình tiêu biểu trong tích tụ đất đai, chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với diện tích quy hoạch 15ha, trồng hơn 30.000 cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia cầm dưới tán cây, mô hình mỗi năm mang lại doanh thu trên 6 tỷ đồng.

Anh Sơn chia sẻ: “Với mục tiêu tạo ra sản phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, gia đình tôi áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch. Hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ cao đưa nước trực tiếp đến gốc cây, bảo đảm lượng nước phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây, đồng thời được vận hành tự động, giúp tiết kiệm chi phí và công sức lao động. Đặc biệt, mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và các loại thuốc sinh học để phòng, trừ nấm bệnh, có thời gian cách ly ngắn, khả năng phân hủy nhanh, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản”.

Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn giúp tiết kiệm chi phí điện, nước, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sau sáp nhập, xã Tam Nông có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao - đây là lợi thế để địa phương tiếp tục phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị nông sản và xây dựng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Toan - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Nông, trong xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay, người nông dân cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; nhạy bén trước nhu cầu, xu hướng của thị trường để xác định chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp.

Khi đời sống ngày càng nâng cao, thị hiếu của người tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm an toàn, chất lượng. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng các chuỗi liên kết giúp nông dân tiết giảm chi phí vật tư, tối ưu hóa nguồn lực đầu vào, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng uy tín, niềm tin với người tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản và phát triển sản xuất bền vững.

Quân Lâm