Phùng Nguyên phát triển sản xuất gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Từ vùng chuyên canh rau màu truyền thống, xã Phùng Nguyên đang từng bước hình thành phương thức sản xuất hàng hóa an toàn, giảm tác động đến môi trường. Việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học không chỉ giúp người dân nâng cao chất lượng, giá trị nông sản mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Sơ chế, đóng gói sản phẩm rau an toàn tại Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao.

Từ vùng rau truyền thống đến sản xuất hàng hóa an toàn

Phùng Nguyên có lợi thế về đất nông nghiệp, truyền thống sản xuất rau màu lâu đời và vị trí thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa cận đô thị. Xác định đây là hướng phát triển kinh tế quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tham gia tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Hội Nông dân xã hiện có hơn 7.700 hội viên sinh hoạt tại 22 chi hội. Trong 7 tháng năm 2026, Hội đã phối hợp tổ chức gần 30 buổi tuyên truyền cho hơn 24.000 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng vật tư đúng quy định, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và chuyển đổi phương thức sản xuất.

Ông Hoàng Thạch Thảo, hộ sản xuất rau an toàn ở thôn Đoàn Kết, chia sẻ: “Được tuyên truyền và tham gia các lớp tập huấn, gia đình tôi tuân thủ quy trình sản xuất rau an toàn, nhất là khâu chăm sóc, sử dụng phân bón; ưu tiên các biện pháp hữu cơ, sinh học để tạo ra sản phẩm an toàn, đồng thời giữ đất và bảo vệ môi trường”.

Từ những mô hình ban đầu, sản xuất rau an toàn hình thành theo hướng tập trung, có liên kết. Trên địa bàn xã có 5 đơn vị sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau an toàn với hơn 200 hộ dân tham gia liên kết; trong đó có 45 ha vùng rau an toàn Tứ Xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là cơ sở để địa phương từng bước tổ chức lại sản xuất, nâng giá trị trên đơn vị diện tích và giảm tác động đến môi trường.

Các HTX phát huy vai trò kết nối người sản xuất với thị trường, đồng thời đưa tiến bộ kỹ thuật đến từng hộ dân. Từ chỗ sản xuất chủ yếu phục vụ gia đình và thị trường nhỏ lẻ, nông dân chuyển sang tư duy sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm với môi trường.

Liên kết sản xuất nâng giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường

Thực tiễn sản xuất rau an toàn ở Phùng Nguyên cho thấy, liên kết không chỉ giúp mở rộng quy mô mà còn tạo điều kiện kiểm soát quá trình sản xuất từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao thành lập năm 2019, hiện có hơn 70 thành viên và hộ liên kết, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Tham gia HTX, nông dân được tập huấn kỹ thuật, sử dụng chế phẩm sinh học, ghi nhật ký sản xuất và tuân thủ quy trình an toàn.

Sản phẩm của HTX được ký hợp đồng tiêu thụ với nhiều đơn vị, trường học, doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng. Khoảng 90% sản lượng được tiêu thụ thông qua các mối liên kết với mức giá tương đối ổn định.

Ông Hoàng Thạch Chất - Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao, cho biết: “Đến nay, mỗi ngày HTX xuất bán từ 5 - 6 tấn rau, củ. Liên kết sản xuất giúp nông dân thay đổi tư duy canh tác, nâng cao ý thức sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, tạo ra sản phẩm chất lượng, được tiêu thụ với giá ổn định. Qua đó, các thành viên yên tâm gắn bó lâu dài với sản xuất rau an toàn”.

Tại HTX Vân Cáp, mô hình liên kết được triển khai trên vùng chuyên canh rau an toàn rộng hơn 9,5 ha, sản lượng gần 3 tấn/ngày, doanh thu khoảng 500 - 700 triệu đồng/tháng. Sản phẩm được phân phối tới hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và bếp ăn trong, ngoài tỉnh. Khi đầu ra được bảo đảm, người dân có thêm động lực tuân thủ quy trình; HTX kiểm soát chất lượng, còn doanh nghiệp và người tiêu dùng có cơ sở truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Để sản xuất an toàn gắn với bảo vệ môi trường, UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, khoanh vùng sản xuất, kiểm soát vật tư đầu vào, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đồng thời hỗ trợ mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên thăm mô hình sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao.

Các HTX làm đầu mối tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư, giám sát quy trình và ký kết đầu ra; các thôn, tổ dân phố phối hợp quản lý diện tích, tuyên truyền, giám sát cộng đồng; hộ dân cam kết tuân thủ quy trình, ghi nhật ký sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, địa phương khuyến khích sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nước và môi trường đồng ruộng.Đồng chí Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên cho biết: “Địa phương xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa phải gắn với chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, hộ sản xuất, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, đồng thời hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững”.

Định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa được xã Phùng Nguyên cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với trọng tâm khai thác lợi thế đất đai, lao động và truyền thống trồng rau màu; xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm và mở rộng liên kết tiêu thụ.

Phát triển rau an toàn gắn với bảo vệ môi trường đang trở thành hướng đi phù hợp, từng bước hình thành phương thức sản xuất xanh, an toàn, hiệu quả và bền vững. Thời gian tới, Phùng Nguyên tiếp tục hỗ trợ HTX mở rộng vùng sản xuất, tăng sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu rau an toàn, qua đó nâng thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân.

Ngọc Lam