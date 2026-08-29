Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển hơn 28,5kg ma túy

Tối 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng địa phương vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 28,5kg ma túy tại xã Dục Nông.

Đối tượng Nguyễn Phi Long và Nguyễn Nhất Nhơn bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện chuyên án, tối 21/8, tại Km 1470+500 Quốc lộ 14, thuộc thôn Nông Chả, xã Dục Nông (Quảng Ngãi), tổ công tác phát hiện xe ô-tô bán tải di chuyển theo hướng từ xã Đắk Pék đến xã Bờ Y.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Long (người điều khiển xe), không chấp hành, có dấu hiệu lùi xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phương tiện bị lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 bao tải màu đỏ, bên trong có nhiều gói chứa tinh thể màu trắng và 1 bịch ni-lông chứa chất bột màu trắng ngà, nghi là ma túy.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang là Nguyễn Nhất Nhơn (sinh năm 1994, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Phi Long (sinh năm 1986, trú tại thôn Đắk Hà 5, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời thu giữ hơn 28,5kg ma túy.

Đối tượng Nguyễn Phi Long và Nguyễn Nhất Nhơn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép hơn 28,5kg ma túy các loại. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi)

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, số tang vật thu giữ hơn 28,5kg là ma túy, trong đó có gần 3kg ketamine, hơn 21,9kg methamphetamine và hơn 3,5kg heroin.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Nhất Nhơn khai được một người tên Quang thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực cầu Đắk Long (xã Đắk Môn) về phường Kon Tum, với tiền công 100 triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh và củng cố tài liệu, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo nhandan.vn