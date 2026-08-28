Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại xã Chí Tiên

Ngày 28/8, xã Chí Tiên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Hà. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Hà hiện có 110 phần mộ, trong đó, 61 phần mộ chưa xác định danh tính. Qua khai quật, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 44 hài cốt, lấy được 42 mẫu để phục vụ giám định ADN (2 hài cốt có tiểu nhưng không lấy được mẫu).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Hà.

Thời gian tới, tổ công tác tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chuyên môn theo dõi giám định ADN đối với 42 mẫu hài cốt liệt sĩ; quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh, đối chiếu. Đồng thời, tiếp tục thu thập thông tin từ thân nhân liệt sĩ, nhân chứng và Nhân dân. Khi có kết quả giám định ADN, tiến hành đối chiếu, xác minh danh tính và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng được giao nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; chú trọng tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, phát huy các giá trị lịch sử, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên