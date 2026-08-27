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Tọa đàm “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ - Tự hào truyền thống tiếp bước cha anh”

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ - Tự hào truyền thống tiếp bước cha anh”.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).

Tọa đàm “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ - Tự hào truyền thống tiếp bước cha anh”Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, vun đắp truyền thống vẻ vang “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”.

Buổi tọa đàm tạo diễn đàn cởi mở để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, làm rõ hơn những giá trị lịch sử và bài học thực tiễn. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Văn Khải

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


Văn Khải
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ Tọa đàm Chương trình Cán bộ Cách mạng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đại biểu Kỷ niệm Chiến thắng
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