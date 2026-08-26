Trên 500 người dân xã Mường Thàng được trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 26/8, UBND xã Mường Thàng tổ chức ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; tuyên truyền, hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho trên 500 cán bộ, người dân, học sinh; thực tập phương án PCCC tại Tổ liên gia an toàn PCCC thôn An Phong.

Các đại biểu tham quan mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn An Phong, xã Mường Thàng.

Mường Thàng là xã miền núi, dân cư phân bố không đều. Nhà ở của người dân chủ yếu kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc lưu giữ vật dụng, hàng hóa, nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Một số hộ có chuồng trại, kho chứa vật liệu, nông sản gần khu vực nhà ở. Trong khi đó, một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên hộ còn nhỏ, hẹp, nhiều khu vực đồi núi quanh co, gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận nếu xảy ra sự cố.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra cháy, nổ; không ghi nhận vụ việc CNCH. Tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu. Tại một số khu dân cư, nguồn nước chữa cháy chưa thuận lợi, khoảng cách đến trung tâm xã và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khá xa. Vì vậy, việc chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ có ý nghĩa quan trọng, giúp xử lý đám cháy ngay trong những phút đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC thôn An Phong.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Công an xã Mường Thàng lựa chọn xây dựng 2 “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn An Phong và phố Bằng. Mỗi điểm phục vụ 1 cụm dân cư gồm 10 hộ dân.

Các điểm được bố trí tại vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận, không ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt; trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, xử lý sự cố ban đầu, hộp đựng phương tiện và biển tên “Điểm chữa cháy công cộng”. Việc quản lý phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại “Điểm chữa cháy công cộng” được giao cho lực lượng, tổ chức và người dân tại cơ sở thực hiện.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hành xử lý dập tắt đám cháy theo tình huống giả định.

Tại chương trình, Công an xã Mường Thàng đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án PCCC tại Tổ liên gia an toàn PCCC thôn An Phong. Thông qua tình huống giả định, các lực lượng và người dân thực hành phát hiện, báo động, huy động phương tiện tại chỗ, tổ chức chữa cháy, cứu người và phối hợp xử lý sự cố.

Chương trình nhằm cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH cho người dân; đồng thời từng bước hình thành mạng lưới điểm chữa cháy tại cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn xã Mường Thàng an toàn về PCCC.

Học sinh Trường TH&THCS Dũng Phong, xã Mường Thàng thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, trên 500 cán bộ, người dân và học sinh trên địa bàn xã Mường Thàng đã được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, kỹ năng thoát nạn, báo cháy, cứu người và xử lý tình huống khi xảy ra cháy.

Kết thúc phần tuyên truyền, các học sinh, cán bộ, giáo viên và người dân được trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định và thực hành các kỹ năng CNCH.

Mạnh Hùng