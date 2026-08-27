Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũ

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo diễn tập cứu nạn, cứu hộ, sạt lở đất đá, tai nạn giao thông tỉnh đã tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu xe bị ngập, mắc kẹt tại ngầm tràn; hiệp đồng, phối hợp cứu người dân mắc kẹt trong lũ tại khu du lịch Đại Lải, phường Phúc Yên. Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc thực tập phương án cứu hộ, cứu nạn cấp tỉnh năm 2026.

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũLực lượng chức năng huy động xuồng máy cứu người mắc kẹt trên mái nhà.

Tình huống giả định đặt ra: Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều hồ, đập thủy lợi vượt quá khả năng tích nước, buộc phải xả tràn để bảo đảm an toàn. Tại đập tràn Ngọc Thanh, một xe ô tô 16 chỗ chở 15 người từ khu du lịch Flamingo đi ra đường nối các khu công nghiệp để về Hà Nội. Do lái xe chủ quan, không nắm rõ địa hình, khi qua ngầm tràn, phương tiện bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước, có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũƯu tiên cứu người già, trẻ em.

Chính quyền phường Phúc Yên đã tổ chức sơ tán người dân khu vực hạ lưu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số hộ dân xung quanh khu du lịch Đại Lải chủ quan, lo sợ mất tài sản nên vẫn ở lại nhà. Có 5 hộ dân bị nước ngập tầng 1, khoảng 30 người mắc kẹt trong vùng lũ. Trong đó, 2 người cố bơi ra ngoài đã bị dòng nước cuốn trôi, có nguy cơ đuối nước.

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũLực lượng công an, quân đội phân công lực lượng tổ chức ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Công an, quân đội, y tế, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan được huy động, khẩn trương tiếp cận hiện trường; xác định vị trí người mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ sử dụng xuồng, dây cứu sinh và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận, đưa từng người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũSơ cứu người dân bị ngạt nước.

Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũQuay phim vận hành cơ chế diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn.

Thông qua luyện tập, vận hành cơ chế và quay phim phương án nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời đánh giá, bổ sung những nội dung còn thiếu, bảo đảm phương án có thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi xảy ra trong thực tế.

Gia Thái - Trần Tuấn - Hoài Vũ


Gia Thái - Trần Tuấn - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phương án Mắc kẹt Cứu hộ Cứu nạn Lực lượng chức năng Cứu người Phòng cháy chữa cháy Phương tiện Khu du lịch Tai nạn giao thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thêm hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

Thêm hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ
2026-08-26 08:28:00

baophutho.vn Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long