Tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũ

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo diễn tập cứu nạn, cứu hộ, sạt lở đất đá, tai nạn giao thông tỉnh đã tổ chức luyện tập, quay phim vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu xe bị ngập, mắc kẹt tại ngầm tràn; hiệp đồng, phối hợp cứu người dân mắc kẹt trong lũ tại khu du lịch Đại Lải, phường Phúc Yên. Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc thực tập phương án cứu hộ, cứu nạn cấp tỉnh năm 2026.

Lực lượng chức năng huy động xuồng máy cứu người mắc kẹt trên mái nhà.

Tình huống giả định đặt ra: Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều hồ, đập thủy lợi vượt quá khả năng tích nước, buộc phải xả tràn để bảo đảm an toàn. Tại đập tràn Ngọc Thanh, một xe ô tô 16 chỗ chở 15 người từ khu du lịch Flamingo đi ra đường nối các khu công nghiệp để về Hà Nội. Do lái xe chủ quan, không nắm rõ địa hình, khi qua ngầm tràn, phương tiện bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước, có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Ưu tiên cứu người già, trẻ em.

Chính quyền phường Phúc Yên đã tổ chức sơ tán người dân khu vực hạ lưu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số hộ dân xung quanh khu du lịch Đại Lải chủ quan, lo sợ mất tài sản nên vẫn ở lại nhà. Có 5 hộ dân bị nước ngập tầng 1, khoảng 30 người mắc kẹt trong vùng lũ. Trong đó, 2 người cố bơi ra ngoài đã bị dòng nước cuốn trôi, có nguy cơ đuối nước.

Lực lượng công an, quân đội phân công lực lượng tổ chức ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Công an, quân đội, y tế, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan được huy động, khẩn trương tiếp cận hiện trường; xác định vị trí người mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ sử dụng xuồng, dây cứu sinh và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận, đưa từng người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sơ cứu người dân bị ngạt nước.

Quay phim vận hành cơ chế diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn.

Thông qua luyện tập, vận hành cơ chế và quay phim phương án nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời đánh giá, bổ sung những nội dung còn thiếu, bảo đảm phương án có thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi xảy ra trong thực tế.

Gia Thái - Trần Tuấn - Hoài Vũ