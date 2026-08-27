Liên Châu phát huy “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó thiên tai

Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, xã Liên Châu chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân. Qua đó, địa phương sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng dân quân xã sẵn sàng trực 100% quân số, chủ động ứng phó kịp thời với các sự cố đê điều.

Là địa bàn đồng bằng trũng thấp, có tuyến đê Trung ương chạy qua cùng hệ thống kênh mương tiêu thoát nước nội đồng đổ ra sông Hồng, xã Liên Châu luôn chịu áp lực tiêu úng lớn mỗi khi bước vào mùa mưa bão.

Thực tiễn từ hoàn lưu bão số 3 (Yagi) năm 2024 và các cơn bão số 5, 10, 11 năm 2025 gây ngập úng cục bộ, cho thấy yêu cầu chuyển từ tư duy “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Điểm nhấn trong phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026 của Liên Châu là công tác chuẩn bị bài bản, cụ thể hóa từng khâu chỉ huy, hiệp đồng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT&TKCN xã duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ trong các đợt cao điểm. Các kịch bản ứng phó tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai cũng được xây dựng sát với thực tế địa phương.

Địa phương đã rà soát, huy động tổng lực lượng lên tới gần 1.500 người, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Liên Châu tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích năm 2026.

Thượng tá Nguyễn Văn Chí - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, khẳng định: “Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì nghiêm một nửa quân số thường xuyên trực chỉ huy và hai đội dân quân cơ động sẵn sàng xuất kích 100%. Toàn bộ lực lượng xung kích tại 38 thôn đã qua huấn luyện thực hành về kỹ năng xử lý sự cố đê, kè, gia cố bờ bao và sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, bảo đảm có mặt xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu phát sinh sự cố”.

Địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực vật tư, phương tiện và thiết bị tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trong đó, xã đã tập kết hàng nghìn vật tư phục vụ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn với tổng số khoảng 9.000 bao tải, 250 m3 cát, đá hộc và gạch vỡ, cùng hơn 1.700 m2 bạt chống sóng và gần 300 phao, áo phao. Bên cạnh đó, địa phương đã ký hợp đồng nguyên tắc để huy động 5 xe tải tự đổ, 5 máy xúc và các thiết bị cơ giới chuyên dụng, bảo đảm khả năng cơ động nhanh trong ứng cứu đê điều, xử lý sự cố và khơi thông dòng chảy khi có tình huống phát sinh, ứng phó, xử lý sự cố đê điều”.

Sức mạnh trong phòng, chống thiên tai không chỉ nằm ở những phương án được xây dựng trên giấy mà còn bắt nguồn từ sự đồng thuận, chủ động của mỗi người dân tại các thôn. Nói về tính chủ động của người dân, đồng chí Trần Nam Hải - Bí thư Chi bộ thôn Thụ Ích 3, cho biết: “Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Chi bộ phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách cụm liên gia, thường xuyên rà soát các hộ có nhà bán kiên cố, hộ người cao tuổi, neo đơn để lập danh sách ưu tiên sơ tán khi có mưa bão lớn. Người dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động phương tiện tại gia đình và sẵn sàng tham gia cùng tổ xung kích của thôn ứng cứu đê điều, tiêu thoát nước”.

Hướng dẫn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến từng thôn, xóm đã góp phần xây dựng thế trận phòng, chống thiên tai vững chắc, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại. Khái quát về định hướng và quyết tâm của địa phương, đồng chí Đỗ Hải Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh: “Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền xã Liên Châu là tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước mọi diễn biến của thời tiết. Toàn bộ hệ thống chính trị vận hành đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ”, lấy an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Việc chủ động các kịch bản chi tiết, chuẩn bị chu đáo nhân lực, vật lực chính là nền tảng để Liên Châu giữ vững bình yên, bảo vệ thành quả sản xuất và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Ngọc Thắng