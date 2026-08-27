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Xã Đức Nhàn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 27/8, xã Đức Nhàn tổ chức bế mạc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Xã Đức Nhàn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập thảo luận tại căn cứ giả định.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Trong vấn đề huấn luyện thứ nhất, xã Đức Nhàn thực hành chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Trong vấn đề huấn luyện thứ hai, xã thực hành chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang thời chiến.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Thông qua diễn tập, xã tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án chiến đấu và kế hoạch bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ của địa phương; từng bước xây dựng, củng cố, bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Xã Đức Nhàn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026Lãnh đạo UBND xã khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Đức Nhàn đã hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của địa phương; quá trình luyện tập vận hành cơ chế, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chấp hành và thực hiện rất tốt các nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình từ khâu thảo luận đến kết luận các vấn đề. Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng sát với điều kiện thực tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị.

Kết thúc diễn tập, UBND xã đã khen thưởng 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sẵn sàng chiến đấu Phòng thủ Lực lượng vũ trang Diễn tập chiến đấu bộ chỉ huy quân sự tỉnh địa phương Tình trạng khẩn cấp Quốc phòng Xuất sắc nâng cao năng lực lãnh đạo
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