Cự Đồng chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai

Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là tại khu vực miền núi. Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, xã Cự Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”.

Dân quân xã Cự Đồng kiểm tra vật tư phòng, chống thiên tai.

Là địa phương có địa hình đồi núi lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Năm 2025, do ảnh hưởng của các cơn bão, trên địa bàn xã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập úng, làm hàng chục ha cây trồng bị gãy đổ; một số nhà ở, công trình công cộng bị tốc mái, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2026, xã Cự Đồng xác định chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng. Địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với từng địa bàn phụ trách, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc”; đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phương châm “4 tại chỗ” được quán triệt đến các tổ chức, thôn, xóm. Xã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, đồng thời chủ động hiệp đồng với các đơn vị cung ứng để sẵn sàng huy động máy xúc, cưa máy, ô tô, thuyền, tre, cây và các phương tiện, vật tư thiết yếu khi có tình huống phát sinh.

Cùng với chuẩn bị nhân lực, vật lực, địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu. Hệ thống cống rãnh thoát nước, kênh mương thủy lợi được duy tu, tu bổ; các vật cản dòng chảy được tháo dỡ, khơi thông trước mùa mưa bão, góp phần hạn chế nguy cơ ngập úng tại những khu vực trũng, thấp.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang Facebook của xã; thành lập các nhóm Zalo với chính quyền địa phương, lãnh đạo các thôn để kịp thời chỉ đạo, thông báo đến người dân khi xảy ra thiên tai.

Công an xã Cự Đồng kiểm tra vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Lực lượng Công an xã chú trọng nắm tình hình các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhất là các hộ có người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, hộ neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, sơ tán người dân khi cần thiết; tuyên truyền, vận động người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành hướng dẫn di dời đến nơi an toàn.

Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện cũng được chú trọng. Lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Từ đầu năm đến nay, Cự Đồng đã lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cải tạo lại hệ thống giao thông tại những điểm sạt lở, gia cố lại các trường lớp học với tổng vốn lồng ghép giải ngân đạt trên 25 tỷ đồng. Các tuyến đường liên thôn trước đây thường xuyên bị chia cắt bởi thiên tai như ở thôn: Thắng Sơn, Liên Minh, Giai Thượng, Minh Đức...được mở rộng, làm rãnh thoát nước giúp hạn chế tình trạng ngập úng, chia cắt khi xảy ra thiên tai.

Ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết: Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư duy trì chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa bão, sạt lở. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai; kiểm tra, bổ sung vật tư, phương tiện, nhân lực ứng cứu; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã cũng chủ động thông tin, tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại khu vực ven suối, đồi dốc, ao hồ. Khi xảy ra mưa bão, địa phương kịp thời thống kê, đánh giá thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, Cự Đồng đang từng bước nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quân Lâm