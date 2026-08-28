Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn sát cánh cùng Nhân dân trong xây dựng cơ sở, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Qua đó, hình ảnh người lính ngày càng khẳng định là điểm tựa tin cậy của Nhân dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội

Khu Ai Mười là địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Xuân Đài, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 75%. Nhà văn hóa cũ xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và tổ chức các hoạt động cộng đồng của Nhân dân.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND xã Xuân Đài đã chủ động đề xuất với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh khảo sát, báo cáo và được Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới cho khu Ai Mười với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành. Đồng chí Lê Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài cho biết: Công trình nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích khoảng 3.200m2, tại vị trí trung tâm giữa hai khu Dụ và Ai Mười. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sự quan tâm, hỗ trợ của LLVT tỉnh có ý nghĩa thiết thực đối với người dân vùng khó khăn.

Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, LLVT tỉnh luôn sẵn sàng có mặt khi Nhân dân cần. Trong những ngày từ 21 đến 23/8/2026, do ảnh hưởng của mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét và chia cắt giao thông ở một số địa bàn có chiều hướng gia tăng. Tại xã Mường Động, khu vực nhà ông Đinh Công Tin, thôn Mường Sim, xuất hiện nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản. Trước tình hình trên, Ban CHQS xã Mường Động phối hợp với Công an xã và các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình ông Tin di chuyển vật dụng, lương thực, thực phẩm và tài sản thiết yếu ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, vào tháng 5/2026, tại xã Dân Chủ, mưa lớn khiến nước từ nhiều nơi dồn về, sau vài ngày mưa liên tiếp, gần 200ha lúa của người dân bị ngập úng, trong đó khoảng 20ha ngập sâu, máy gặt không thể xuống đồng. Ban CHQS xã Dân Chủ đã tham mưu UBND xã đề nghị Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 và huy động thêm 30 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động của xã cùng tham gia giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập úng. Bà Trần Thị Thao ở khu 4 Hạ Giáp chia sẻ: Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa của gia đình bị ngập, việc thu hoạch rất khó khăn. Khi được cán bộ, chiến sĩ về hỗ trợ, gia đình tôi rất xúc động, biết ơn. Sự giúp đỡ kịp thời của bộ đội đã giúp gia đình giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh triển khai đồng bộ kế hoạch công tác dân vận. Nổi bật, Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai hỗ trợ xây dựng 50 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. LLVT các địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phối hợp với các đơn vị, địa phương huy động 2.385 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ.

Sẵn sàng khi có lệnh

Không chỉ thực hiện tốt công tác dân vận, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trực cứu nạn, cứu hộ và trực Tổng đài 112; phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, cùng các hoạt động thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ tỉnh, làm điểm cho Bộ Quốc phòng và Quân khu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo 11/37 đơn vị tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, kết quả 100% đạt khá, giỏi; chỉ đạo 3 trung đoàn tổ chức diễn tập chiến thuật cấp trung đội, kết quả đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch về công tác huấn luyện; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện đạt 98%, kết quả 85,3% đạt khá, giỏi. Thực hiện nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của Bộ và Quân khu về công tác bảo đảm SSCĐ; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ. Qua luyện tập, các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác SSCĐ tại Bộ CHQS tỉnh, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá: Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Qua kiểm tra tình huống báo động SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thể hiện tác phong khẩn trương, dứt khoát, thực hiện đầy đủ các bước trong điều hành, triển khai lực lượng. Các lực lượng trực thực hành tình huống báo động đúng điều lệnh tác chiến, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, LLVT tỉnh không chỉ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của Nhân dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, góp sức xây dựng cơ sở vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân và bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Huy Thắng