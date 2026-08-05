Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước chanh mật ong mỗi sáng?

Nước chanh mật ong ấm mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, làn da và hệ miễn dịch nhờ cung cấp nước, vitamin C cùng các hợp chất thực vật có lợi.

Uống một cốc nước chanh ấm pha mật ong vào buổi sáng là thói quen thường trực của nhiều người. Uống nước ấm pha chanh và mật ong có thể làm dịu cổ họng, giữ cho cơ thể đủ nước và hỗ trợ tiêu hóa. Phương pháp đơn giản này cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như mang lại nhiều lợi ích sức khỏe dưới đây:

1. Cổ họng cảm thấy dễ chịu và bớt ngứa rát

Nhiệt độ ấm của nước hỗ trợ làm loãng chất nhầy khi bị nghẹt mũi, giúp đường thở thông thoáng và giảm cảm giác muốn ho. Kết hợp với mật ong có đặc tính làm dịu tự nhiên, thức uống này tạo ra một lớp màng mỏng bao bọc niêm mạc cổ họng, hạn chế tình trạng kích ứng do không khí khô, nói nhiều hoặc do nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ.

Một nghiên cứu tổng hợp có hệ thống cho thấy mật ong có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của ho hiệu quả hơn so với không điều trị hoặc dùng giả dược. Trong một số trường hợp, nước chanh mật ong ấm thậm chí có thể hiệu quả hơn cả thuốc kháng histamine để làm dịu cơn ho của trẻ.

2. Uống nước chanh mật ong ấm hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nước chanh ấm pha mật ong có thể mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, làn da và nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa AI

Đối với nhiều người, đồ uống ấm nhẹ nhàng kích thích nhu động ruột và hỗ trợ sự đều đặn của hệ tiêu hóa. Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng có thể kích thích phản xạ dạ dày ruột kết, báo hiệu cho đại tràng co bóp và khuyến khích hoạt động của ruột. Uống đủ nước cũng là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa táo bón và duy trì sức khỏe của đại tràng.

Bên cạnh đó, việc duy trì trạng thái cấp đủ nước vào buổi sáng còn giúp bảo vệ lớp niêm mạc ruột, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột phát triển đa dạng và khỏe mạnh.

3. Cơ thể được cấp nước và bổ sung chất chống oxy hóa

Việc thêm chanh và một chút mật ong vào nước có thể làm cho nước ngon hơn, giúp bạn tiêu thụ nhiều lượng chất lỏng tổng thể hàng ngày, duy trì sự cấp ẩm tốt hơn cho cơ thể. Cả việc cấp ẩm và vitamin C có trong nước chanh đều rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Việc bổ sung mật ong cung cấp một lượng nhỏ polyphenol giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Tuy nhiên, vì vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và bắt đầu bị phân hủy đáng kể khi gặp nước trên 60°C. Vì vậy, nên dùng nước với độ ấm vừa phải trước khi vắt nước cốt chanh vào.

4. Lưu ý về lượng đường bổ sung từ mật ong

Mặc dù mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu khoáng chất vi lượng, nhưng bản chất của nó vẫn là đường cô đặc chứa glucose và fructose. Mật ong được phân loại là đường bổ sung trong Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người Mỹ giai đoạn 2025 - 2030. Mặc dù nó chứa các khoáng chất vi lượng có lợi cho sức khỏe nhưng cơ thể bạn xử lý glucose và fructose trong mật ong tương tự như cách xử lý đường ăn thông thường.

Theo ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), về bản chất, mật ong được xếp vào nhóm đường hấp thu nhanh vì chứa chủ yếu là đường: fructose, sucrose, glucose giống với đường mía, trái cây nhưng mật ong có thêm một số vitamin do con ong trong quá trình hút mật có hấp thu từ phấn hoa, cây cỏ... nhưng lượng này không nhiều.

Cơ thể chuyển hóa lượng đường trong mật ong tương tự như đường ăn thông thường (sucrose), với chỉ số đường huyết tương đương. Do đó, người đang theo dõi lượng đường trong máu cần tính toán lượng mật ong sử dụng vào tổng lượng đường tiêu thụ hàng ngày.

5. Nước chanh mật ong ấm có an toàn cho mọi người?

Nước ấm pha chanh và mật ong an toàn cho hầu hết người lớn nhưng một số nhóm người dưới đây cần chú ý và có những biện pháp phòng ngừa cụ thể:

Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi: Tuyệt đối không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh. Căn bệnh nghiêm trọng này do bào tử Clostridium botulinum gây ra - có thể tìm thấy ngay cả trong mật ong chất lượng cao.

Người mắc bệnh đái tháo đường: Cần kiểm soát kỹ lượng carbohydrate từ mật ong và nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để điều chỉnh liều lượng phù hợp với lộ trình điều trị.

Luôn kiểm tra để đảm bảo nước chỉ ở độ ấm vừa phải, tránh dùng nước quá nóng gây bỏng niêm mạc thực quản và làm mất dưỡng chất trong chanh.

Theo suckhoedoisong