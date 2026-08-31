Giáo dục Lập Thạch tạo đà phát triển mới

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Lập Thạch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện, vững chắc trong giai đoạn mới.

Đột phá chất lượng

Năm học 2025-2026, xã Lập Thạch có 15 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THCS, trong đó 14/15 cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 6 cơ sở đạt chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, trên địa bàn có 2 cơ sở mầm non tư thục, với 7.974 học sinh (không kể 1 Trung tâm GDNN-GDTX và 1 trường THPT). Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Những năm qua, xã Lập Thạch chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Sân chơi tiếng Anh tại điểm Kim Đồng - Trường Tiểu học Lập Thạch.

Các nhà trường đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng trường học thân thiện, trường học hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất, đồng thời tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Chuyển đổi số trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh và đạt những kết quả tích cực. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã sử dụng phần mềm quản lý trường học và cơ sở dữ liệu ngành; cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chữ ký số, hồ sơ điện tử, học bạ số. Dữ liệu định danh cá nhân của học sinh được cập nhật đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi dấu ấn. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027 đạt 86,8% số dự thi; 43 học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên trong tỉnh và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trong đó có 1 thủ khoa và 2 á khoa.

Những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 là nền tảng để Trường Tiểu học Lập Thạch tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch Đỗ Thị Phương Nga cho biết, chính quyền xã Lập Thạch luôn quan tâm đến giáo dục, cả về định hướng phát triển lâu dài và đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. Nhà trường đặt mục tiêu giữ vị trí tốp đầu khối tiểu học toàn tỉnh và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2028.

Năm học 2025-2026, điểm trường Kim Đồng (Trường Tiểu học Kim Đồng cũ) giành 27 huy chương cấp quốc gia tại các kỳ thi, giao lưu trực tuyến, gồm 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng; đồng thời đạt nhiều giải cấp tỉnh, dẫn đầu khối tiểu học của tỉnh. Nhà trường được tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại Trường THCS Lập Thạch, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động của giáo viên và học sinh là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo thầy Dương Chiến Thắng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trường luôn bám sát chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đồng thời phát huy tính chủ động trong tổ chức dạy học và triển khai Chương trình GDPT 2018.

Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ổn định. Năm học 2025-2026, học sinh của trường đều có kết quả rèn luyện tốt, không có trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội và không có học sinh chưa đạt về học tập. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, trường có 51/54 học sinh dự thi đoạt giải, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, xếp thứ 5 toàn tỉnh về số giải.

Hướng đi mới - quyết tâm mới

Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch Trần Tuấn Anh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn như nguồn lực đầu tư hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số trường chưa đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn gặp khó khăn; một số môn học còn thiếu giáo viên.

Thời gian tới, xã Lập Thạch tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Năm học 2026-2027, xã xác định mục tiêu cốt lõi: “Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập - Giữ vững chuẩn quốc gia - Đột phá công nghệ số - Giáo dục nhân cách thực chất”. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đã được triển khai theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; gắn với đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, đất đai, tài sản công và các nguồn lực đầu tư.

Sau sắp xếp, xã tập trung ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi của người học và đội ngũ nhà giáo; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Xuân Hùng