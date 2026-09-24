Phú Thọ tăng cường kết nối, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Thái Lan

Chiều 24/9, đồng chí Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Xúc tiến đầu tư Thái Lan (BOI) do ông Polapat Naphavaranonth - Giám đốc phụ trách Ban Phát triển doanh nghiệp Thái Lan, Văn phòng BOI tại Bangkok làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác tại tỉnh.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Chào mừng đoàn công tác và các doanh nghiệp Thái Lan đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Phú Thọ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; đồng thời thông tin về kết quả hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành Phú Thọ tại buổi làm việc.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 7 dự án đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan, với tổng vốn đăng ký khoảng 91,4 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đầu tư trực tiếp, các doanh nghiệp Thái Lan đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, phân phối.

Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ đã ký các bản ghi nhớ hợp tác với Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO! và Công ty TNHH MM Mega Market về dự án siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Đây là những cơ sở quan trọng để mở rộng kết nối giữa sản xuất, thương mại, phân phối và logistics, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai bên.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đồng chí Bùi Hồng Đô mong muốn các doanh nghiệp Thái Lan xác định Phú Thọ không chỉ là địa điểm triển khai các dự án riêng lẻ mà còn là địa bàn để xây dựng mạng lưới sản xuất, cung ứng, logistics và phân phối, kết nối với thị trường Việt Nam và các chuỗi giá trị trong khu vực.

Đồng chí tin tưởng với sự hiện diện của Amata City Phú Thọ, các dự án thương mại đang hình thành cùng hệ thống các khu công nghiệp giàu tiềm năng, tỉnh có nhiều điều kiện để thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác rộng hơn giữa các doanh nghiệp Thái Lan và Phú Thọ.

Ông Polapat Naphavaranonth phát biểu tại buổi làm việc.

Chúc mừng những bước tiến mới trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Polapat Naphavaranonth mong muốn được cung cấp thêm thông tin về môi trường đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp, quỹ đất, chính sách ưu đãi, các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư và điều kiện triển khai dự án.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến những nội dung đoàn công tác quan tâm. Qua đó, khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án. Đồng thời, nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp Thái Lan trong thời gian tới.

Thúy Hường