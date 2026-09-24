Giá vàng hôm nay 24-9: SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 24-9 giảm 600.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 142,3 - 145,5 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,4 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,3 – 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.343 USD/ounce, giảm 3 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng đang chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Giá vàng đã giảm dưới 4.300 USD/ounce, xuống 4.279,8 USD/ounce, mất gần 2% trong ngày. Dù áp lực bán gia tăng, BMO Capital Markets cho rằng vàng vẫn có khả năng phục hồi nhờ nhu cầu đầu tư và tiêu dùng vật chất duy trì tích cực.

Theo các nhà phân tích hàng hóa của BMO, nhu cầu vàng vật chất toàn cầu đang cải thiện. Tại Ấn Độ, mức chiết khấu trên thị trường nội địa tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh nhu cầu mùa cưới ổn định. Trong khi đó, nhập khẩu vàng của Trung Quốc, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng và hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai đều cho thấy nhu cầu đầu tư vẫn tốt.

Diễn biến này đáng chú ý khi USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đều tăng mạnh kể từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tuần trước. Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì tương đối ổn định trong vùng 4.300-4.400 USD/ounce sau nhịp giảm trước quyết định lãi suất.

BMO Economics dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm nay. Theo BMO, khả năng chống chịu của vàng trước mặt bằng lãi suất cao cho thấy mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và chi phí cơ hội đang suy yếu, trong đó nhu cầu đầu tư và mua vào từ khu vực chính phủ đóng vai trò tạo lực đỡ cho giá vàng.

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Theo hanoimoi.vn