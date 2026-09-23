Tăng cường quản lý, bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chiều 23/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe Sở Xây dựng và các sở, ngành báo cáo về sản xuất, nhu cầu, cung ứng, giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nguồn sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh khá lớn, với 5 đơn vị sản xuất xi măng; 93 giấy phép khai thác đá xây dựng còn hiệu lực, tổng công suất gần 12 triệu m3/năm; 47 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, tổng công suất hơn 2,3 triệu m3/năm.

Đối với đất san lấp, ngoài 5 mỏ thương mại với trữ lượng khai thác 4,334 triệu m3/năm, tỉnh đã cấp 34 giấy phép phục vụ các công trình, dự án cụ thể, trữ lượng khoảng 24 triệu m3...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, nhu cầu vật liệu cho các dự án đang ở mức cao. Riêng năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 10,8 triệu m3, cát xây dựng gần 7,5 triệu m3 và đất san lấp hơn 25,4 triệu m3.

Tuy nhiên, một số mỏ có công suất khai thác nhỏ, phân bố không đồng đều, trong khi đó, chi phí vận chuyển đất, đá, cát chiếm tỷ trọng lớn, khiến việc điều tiết vật liệu từ nơi có nguồn cung sang khu vực thiếu hụt gặp khó khăn.

Đáng chú ý, giá nhiều loại vật liệu xây dựng đang tăng so với đầu năm. Xi măng tăng từ 3-5%; thép xây dựng tăng 4-5%; cát tăng 7-12%; đá xây dựng tăng trung bình 25-40%; đất san lấp tăng 30-40%; nhựa đường tăng 30-35%...

Nguyên nhân chủ yếu do biến động giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và tình trạng mất cân đối cung - cầu đối với một số loại vật liệu.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích khả năng cung ứng từng nhóm vật liệu; những khó khăn trong khai thác, vận chuyển, công bố giá và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn cung cho các dự án, nhất là các công trình đầu tư công, dự án trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ.

Các giải pháp được đặt ra là đẩy nhanh cấp phép khai thác khoáng sản tại những khu vực đủ điều kiện; đấu giá quyền khai thác để bổ sung nguồn cung; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, ngăn chặn tình trạng găm hàng, thổi giá, khai thác vượt công suất và cung ứng sai địa chỉ.

Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu chủ động khảo sát nguồn vật liệu phù hợp, hạn chế để thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Sở Xây dựng đề nghị đẩy nhanh cấp phép, mở rộng các mỏ đủ điều kiện để tăng nguồn cung, đặc biệt cho đầu tư công, các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá công tác tổ chức, phối hợp trong quản lý, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, dài hạn, đồng thời triển khai ngay các giải pháp trước mắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn cung.

Thống nhất quan điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng là tài nguyên, tài sản quốc gia, phải được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các mỏ đất san lấp, cát, đá xây dựng đã được cấp phép; đánh giá chính xác trữ lượng, công suất khai thác thực tế.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép, nâng công suất hoặc mở rộng quy mô các mỏ đủ điều kiện, đặc biệt là các mỏ phục vụ trực tiếp cho các công trình, dự án trọng điểm.

Các thủ tục liên quan đến cấp phép, khai thác, cung ứng vật liệu phục vụ dự án đầu tư công cần được nghiên cứu đưa vào “luồng xanh” để rút ngắn thời gian xử lý, nhanh chóng đưa vật liệu đến công trình, đồng thời giảm tối đa các chi phí trung gian.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy trong tất cả các khâu từ cấp phép, kiểm tra, rà soát đến điều chỉnh quy hoạch, các cơ quan chuyên môn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, sâu sát, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ tiến độ các dự án đầu tư công, xác định cụ thể nhu cầu vật liệu xây dựng từ nay đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu rà soát, nghiên cứu các khu vực mỏ phù hợp, thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác phục vụ dự án.

Các Ban Quản lý dự án phải chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, không để thiếu vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các mỏ đất, đá, cát có nhu cầu nâng công suất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát kỹ nhu cầu thực tế, phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án để ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư công.

Đồng chí giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xác định định mức, giá vật liệu phù hợp để góp phần kiểm soát mặt bằng giá chung.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của các mỏ; kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, nhất là tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, khai thác và cung ứng không đúng quy định, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; nghiên cứu, đưa vào sử dụng các loại vật liệu xây dựng mới và vật liệu xanh thay thế vật liệu xây dựng truyền thống, duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho các dự án đầu tư xây dựng và nhu cầu của người dân.

Đinh Vũ