9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ đạt hơn 39,3 tỷ USD

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9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 39,3 tỷ USD, bằng 99,6% kế hoạch năm và tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 56,5 tỷ USD, bằng 146,7% kế hoạch năm và gấp gần 2,8 lần cùng kỳ.
Công nhân sản xuất đũa xuất khẩu tại Công ty TNHH Đũa xuất khẩu Ngọc Ánh, xã Bằng Luân.
Riêng quý III, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 40,7 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt hơn 15 tỷ USD, nhập khẩu đạt 25,7 tỷ USD.
Hoạt động xuất, nhập khẩu tăng cao gắn với việc mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá, trong đó máy tính xách tay tăng 34,3%; linh kiện điện tử tăng 34,1%; xi măng tăng 16,7%; thức ăn gia súc tăng 8,4%...
Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong tỉnh.
Quân Lâm
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