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Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt gần 120.600 tỷ đồng

9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt gần 120.600 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt gần 120.600 tỷ đồngSức mua của thị trường bán lẻ trong 9 tháng năm 2026 tại Phú Thọ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục sôi động; hàng hóa trên thị trường đa dạng, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất thường. Mạng lưới phân phối được mở rộng, trong đó, hệ thống cửa hàng tiện ích ngày càng phát triển tại các khu vực đô thị và khu dân cư.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường. Thương mại điện tử phát triển, tạo thêm kênh giới thiệu, phân phối sản phẩm và thúc đẩy thanh toán số. Cùng với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường.

Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; chủ động phương án bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, nhất là các dịp lễ, Tết và thời điểm sức mua tăng cao.

Quân Lâm


Quân Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Doanh thu Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tiêu dùng tỉnh Phú Thọ đạt Hỗ trợ doanh nghiệp Thương mại điện tử Công tác kiểm tra Phát triển kiểm soát thị trường
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