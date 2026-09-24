Kích cầu sản xuất, tiêu dùng cuối năm

Thời gian qua, thực hiện chuỗi giải pháp kích cầu sản xuất và tiêu dùng quy mô lớn, thị trường trong tỉnh ghi nhận tình hình sản xuất và sức mua tăng cao, tạo đà hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế cả năm.

Siêu thị AP Plaza (phường Hòa Bình) cung ứng đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Sôi động khí thế sản xuất

Những tháng cao điểm cuối năm, không khí lao động, sản xuất tại các nhà máy, xưởng chế biến và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Cùng với đó, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, kết hợp với việc áp dụng máy móc, công nghệ tiên tiến, tiến độ sản xuất tại các vùng công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được duy trì, tạo ra nguồn cung sản phẩm đa dạng, chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường.

Theo số liệu của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh trong 8 tháng năm 2026 đạt mức tăng trưởng 22,02% so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 22,56% là động lực trụ cột giúp các doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô, cải tiến mẫu mã, nâng cấp bao bì, nhãn hiệu sản phẩm. Việc chủ động cải tiến quy trình phân phối, hướng tới mô hình sản xuất sạch, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường đang giúp hàng hóa địa phương gia tăng đáng kể sức cạnh tranh. Chị Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Minh Trung Việt Nam (Khu công nghiệp Lương Sơn) chia sẻ: Đơn vị đã dành nguồn lực đầu tư hệ thống tự động hóa tiên tiến, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, khởi tạo mã số truy xuất nguồn gốc rõ ràng nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại. Toàn nhà máy đang tăng tốc, hoạt động hết công suất để kịp cung ứng sản phẩm cho các chuỗi phân phối lớn, các sàn thương mại điện tử và xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh tích cực đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, đồ dùng gia đình và may mặc. Việc triển khai hiệu quả các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, quản lý chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn đã mang lại lợi ích kép: Vừa cắt giảm chi phí sản xuất, vừa tạo dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Sức mua “ấm” dần

Trong 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 106 nghìn tỷ đồng, tăng 16,92% so với cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu kinh tế cả năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa giữ vai trò chủ lực khi đạt gần 77 nghìn tỷ đồng, chiếm 72,53% tổng mức bán lẻ và tăng 17,39%.

Chị Hà Thị Mai - người dân xã Mai Châu chia sẻ rất ấn tượng trước sự phong phú và giá cả cạnh tranh của các mặt hàng tiêu dùng. Việc các chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ trong khu vực tích cực đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR giúp việc mua sắm thuận tiện, nhanh chóng.

Song song với hạ tầng thương mại truyền thống, phương thức kinh doanh trên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử có sự bứt phá. Toàn tỉnh hiện có 309 nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp có chức năng đặt hàng trực tuyến. Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh thu hút 470 gian hàng với gần 1.500 sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Việc tích cực tổ chức các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng số, kết hợp với việc xuất bản cẩm nang hướng dẫn kinh doanh số đã giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu trực quan, kết nối hiệu quả với hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. “Sự kết hợp giữa mô hình bán hàng truyền thống và thương mại điện tử không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông sản, hàng công nghiệp địa phương, mà còn tạo thói quen mua sắm thông minh, hiện đại trong cộng đồng dân cư. Đây chính là mắt xích quan trọng giúp dòng chảy hàng hóa trên địa bàn tỉnh luôn thông suốt, góp phần giữ vững đà tăng trưởng thương mại liên tục trong nhiều tháng qua”, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương cho biết.

Chủ động giải pháp

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Rà soát hoàn thiện thể chế minh bạch; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chất lượng hàng Việt; tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường; phát triển hạ tầng thương mại hiện đại; thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Ngành Công Thương đang theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu... để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay biến động giá bất thường. Ngành chủ động xây dựng các kịch bản điều hành, khuyến khích doanh nghiệp đồng loạt triển khai đợt khuyến mại tập trung, lồng ghép tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm thu hút du khách và người tiêu dùng. Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Với mục tiêu phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng từ 14% trở lên, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.

Hồng Trung