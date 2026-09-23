Xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, xã Chí Đám có hơn 1.000 cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà đưa bệnh nhân đến khám, điều trị. Xác định môi trường không khói thuốc là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ sức khỏe, xây dựng cơ sở y tế văn minh, bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khám bệnh kết hợp truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong khuôn viên bệnh viện, các bảng thông báo, pa-nô, áp-phích... tuyên truyền tác hại của thuốc lá được bố trí tại những khu vực đông người, dễ quan sát. Hằng năm, bệnh viện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng kế hoạch, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế hoạt động; đồng thời phát động, ký cam kết thực hiện bệnh viện không khói thuốc tới từng khoa, phòng. Việc chấp hành quy định không hút thuốc được đưa vào nội dung giao ban, họp đơn vị và tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua. Bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát; trong quá trình khám, chữa bệnh kết hợp tuyên truyền cho người bệnh và người nhà về tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá thụ động. Nhân viên y tế, bảo vệ có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu người hút thuốc dập tắt thuốc ngay khi phát hiện vi phạm.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, bệnh viện thường xuyên phát thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên hệ thống loa; lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các buổi họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Ông Hoàng Văn Hải - bệnh nhân điều trị tại Khoa Ung bướu chia sẻ: “Tôi bị bệnh một phần do hút thuốc lá. Giờ tôi thấy hối hận vì đã không làm chủ được bản thân. Hút thuốc vừa làm hao tốn tiền bạc, vừa ảnh hưởng sức khỏe, gây gánh nặng cho gia đình”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, 100% cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện không hút thuốc nơi làm việc; tình trạng hút thuốc tại các phòng chờ khám, phòng điều trị cơ bản không còn. Đây là kết quả tích cực trong xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Để duy trì kết quả, cùng với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, từng bước hình thành thói quen không hút thuốc, hướng tới môi trường khám, chữa bệnh sạch, an toàn, văn minh.

Anh Thơ