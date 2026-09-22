Nói không với thuốc lá - “Chìa khóa vàng” cho sức khỏe

Trong bối cảnh tác hại của thuốc lá vẫn là một trong những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Học sinh Trường THCS Hạc Trì được tuyên truyền nhận biết tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng trường học không khói thuốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá gây tử vong cho khoảng 8 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó có hơn 1 triệu người không hút thuốc nhưng tử vong do phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 40.000 người tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Tại Khoa Nội tim mạch và cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu năm đến nay đã khám, điều trị khoảng 30.000 lượt người mắc các bệnh lý tim mạch. Trong số các yếu tố nguy cơ cho thấy, thói quen hút thuốc kéo dài là một trong những nguyên nhân cần được quan tâm, kiểm soát.

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngành Y tế triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và không khói thuốc. Việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và người dân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá; góp phần xây dựng môi trường y tế trong lành, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người bệnh. Biển cấm hút thuốc, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí ở những vị trí dễ quan sát. Nội dung về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc từ bỏ thuốc lá được lồng ghép trong các buổi giao ban, tư vấn khám, chữa bệnh... Cùng với ngành Y tế, các trường học trên địa bàn tỉnh duy trì mô hình “Trường học không khói thuốc”, tăng cường tuyên truyền để học sinh nhận diện tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử. Qua đó, giúp các em nâng cao cảnh giác trước những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng thuốc lá.

Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế mà cần sự chung tay của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội. Mỗi người chủ động nói không với thuốc lá, không thử hút và từng bước từ bỏ thuốc lá chính là đang bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành.

Phương Thanh