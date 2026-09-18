Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập khẩn trương khám sức khỏe toàn dân

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khám sàng lọc hoặc khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho người dân (gọi tắt là chương trình), Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp với UBND, Trạm Y tế các xã triển khai đồng bộ chương trình. Việc tổ chức các điểm khám lưu động tại cơ sở giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, qua đó góp phần phát hiện sớm bệnh và quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng.

Tại Điểm y tế Minh Hòa, xã Minh Hòa, ông Hoàng Văn Hoa, sinh năm 1966, ở thôn Hạ Hòa, là một trong những người dân tham gia chương trình khám sức khoẻ định kỳ đầu tiên do UBND xã phối hợp tổ chức. Là lao động tự do, điều kiện kinh tế còn khó khăn, trước đây ông Hoa ít khi đi khám sức khỏe mà chỉ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện mệt mỏi. Tham gia đợt khám lần này, ông được kiểm tra sức khỏe theo quy trình, thực hiện các nội dung khám và cận lâm sàng theo chỉ định. Qua kết quả khám, bác sĩ kết luận dạ dày ông có vấn đề và tư vấn tiếp tục theo dõi, kiểm tra khi cần thiết.

Ông Hoa chia sẻ: “Nếu không có chương trình khám tại địa phương, tôi cũng chưa có ý định đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ vì nghĩ mình vẫn sinh hoạt và lao động bình thường. Tuy nhiên, qua thăm khám, tôi phát hiện mình bị đau dạ dày mà không hề hay biết. Sau buổi khám này, tôi sẽ lưu ý đến sức khoẻ hơn cũng như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hơn”.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập thăm khám cho người dân tại Điểm y tế Minh Hòa, xã Minh Hòa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập phụ trách chương trình tại 6 xã: Yên Lập, Thượng Long, Sơn Lương, Xuân Viên, Minh Hòa và Trung Sơn. Qua rà soát bước đầu, gần 25.000 người dân tại 6 xã thuộc diện dự kiến khám.

Để bảo đảm tiến độ, Trung tâm chủ động phối hợp với UBND 6 xã tổ chức hội nghị, thống nhất danh sách đối tượng, lịch trình, địa điểm khám và các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Tại cơ sở, UBND các xã phối hợp với Trạm Y tế và các thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, gửi giấy mời, thông báo và phân luồng người dân theo khung giờ. Lực lượng công an, đoàn thanh niên, nhân viên y tế thôn, bản cùng tham gia hướng dẫn, tiếp đón và hỗ trợ người dân trong quá trình khám. Riêng xã Minh Hòa được xác định là địa bàn có quy mô khám lớn nhất khu vực, nên Trung tâm tổ chức khám theo nhiều đợt. Đến giữa tháng 9, hơn 3.150 người dân đã được khám, đạt hơn 50% quy mô dự kiến của địa phương.

Sau Minh Hòa, Trung tâm tiếp tục triển khai tại Thượng Long, tổ chức tại Trạm Y tế xã Thượng Long và Điểm Y tế Phúc Khánh, với quy mô khoảng 4.300 người. Các xã Xuân Viên, Trung Sơn và Sơn Lương triển khai từ tháng 10 đến tháng 11.

Cách tổ chức được Trung tâm xác định theo hướng linh hoạt, phù hợp từng địa bàn. Tại các xã có số lượng người cần khám lớn, các đoàn khám lưu động được đưa về nhiều điểm để người dân không phải di chuyển xa. Công suất khám từ 250-300 người/ngày/điểm và có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng phải bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn cho người dân.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Trung tâm thành lập nhiều đoàn khám lưu động. Vào những thời điểm cao điểm, Trung tâm sẽ bố trí 2 đoàn khám, tại 2 điểm trên cùng địa bàn xã. Trang thiết bị di động, máy xét nghiệm máu, máy điện tim, vật tư y tế, cơ số thuốc cấp cứu và phương tiện vận chuyển cũng được chuẩn bị để phục vụ các điểm khám.

Người dân xã Thượng Long đăng ký khám sức khoẻ định kỳ tại Trạm y tế xã.

Cùng với việc khám và trả kết quả, Trung tâm bố trí thiết bị để cập nhật kết quả vào Hồ sơ sức khỏe điện tử ngay tại điểm khám với mục tiêu hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu trong vòng 24 giờ. 100% người dân sau khi hoàn tất khám được khởi tạo, cập nhật, đồng bộ kết quả vào Hồ sơ sức khỏe điện tử/Sổ sức khỏe điện tử.

Bác sĩ Đỗ Đăng Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cho biết, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức khám theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên các xã có số lượng người thuộc diện khám lớn, đồng thời thường xuyên đối soát số liệu giữa danh sách được giao, số người đã khám và dữ liệu thực tế trên hệ thống. Trung tâm sẽ tăng cường kiểm tra dữ liệu cuối ngày, bảo đảm kết quả khám được cập nhật chính xác, đầy đủ; phối hợp với UBND các xã và Trạm Y tế rà soát những trường hợp chưa tham gia để tổ chức khám bổ sung. Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 1-15/12, Trung tâm sẽ tập trung cho công tác “khám vét”, đối chiếu danh sách những người chưa khám, người vắng mặt hoặc chưa hoàn thành đầy đủ nội dung khám để tổ chức các đợt khám bổ sung ngay tại thôn dân cư.

Với khối lượng gần 25.000 người cần khám trong thời gian chưa đầy 4 tháng là nhiệm vụ lớn đối với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, nhất là khi đơn vị vẫn phải duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên. Bởi vậy, việc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập tổ chức khám theo từng địa bàn, từng nhóm dân cư, kết hợp khám lưu động với rà soát, khám bổ sung là giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ nhưng không chạy theo số lượng với quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hồng Nhung