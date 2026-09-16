Khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

Ngày 16/9, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tổ chức khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng, góp phần mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ tiêm chủng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên chúc mừng khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng.

Đơn nguyên Tiêm chủng được đầu tư các khu vực chức năng gồm phòng khám, phòng tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm và khu vui chơi dành cho trẻ em. Việc tổ chức không gian và quy trình hoạt động hướng đến bảo đảm các yêu cầu về an toàn tiêm chủng, thuận tiện trong tiếp đón, khám sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm.

Theo đó, người dân khi đến tiêm chủng được bác sĩ khám, tư vấn và sàng lọc trước tiêm, đánh giá tình trạng sức khỏe để đưa ra chỉ định phù hợp. Sau khi tiêm, khách hàng được theo dõi tại cơ sở y tế và hướng dẫn cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà. Đơn nguyên cũng được trang bị hệ thống bảo quản vắc xin, phục vụ công tác tiêm chủng theo quy định chuyên môn.

Người dân đưa trẻ đến Đơn nguyên Tiêm chủng tiêm vắc xin trong ngày khai trương.

Nhân lực của đơn nguyên gồm 3 bác sĩ và 8 điều dưỡng. Trong quá trình hoạt động, đơn vị có sự phối hợp chuyên môn với các khoa, phòng của bệnh viện khi cần thiết, nhằm kịp thời xử trí các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người được tiêm.

Ngay trong ngày khai trương, đơn nguyên đã tiếp nhận người dân đến đăng ký và thực hiện tiêm chủng.

Việc đưa Đơn nguyên Tiêm chủng vào hoạt động góp phần đa dạng hóa các dịch vụ y tế dự phòng tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ tiêm chủng tại cơ sở y tế, nâng cao ý thức phòng bệnh và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Hà Giang