Cụ bà 89 tuổi vượt qua sốc nhiễm trùng đường mật do sỏi tái phát nhờ tán sỏi qua da dưới hướng dẫn DSA

Từ tình trạng sốt cao, rét run, huyết áp tụt xuống 75/50 mmHg do sốc nhiễm trùng đường mật, cụ bà Nguyễn Thị Kén, 89 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cấp cứu kịp thời, dẫn lưu đường mật dưới hướng dẫn DSA và tiếp tục tán sỏi qua da chỉ sau 4 ngày.

Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng đường mật

Bệnh nhân Nguyễn Thị Kén, 89 tuổi, được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng sốt cao, rét run, huyết áp tụt sâu, chỉ còn 75/50 mmHg. Đây là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm trùng nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo thông tin ghi nhận trong hồ sơ bệnh án, bà Kén từng phẫu thuật mở lấy sỏi đường mật cách đây hơn 10 năm. Sau nhiều năm, sỏi đường mật tái phát và lần này gây tắc nghẽn, dẫn đến nhiễm trùng đường mật nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết. Qua đánh giá toàn diện, ê-kíp điều trị xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng đường mật do sỏi đường mật tái phát.

Đây là tình trạng cấp cứu cần nhanh chóng kiểm soát ổ nhiễm trùng và giải áp đường mật, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi.

Dẫn lưu đường mật cấp cứu dưới hướng dẫn DSA

Trước tình trạng nguy hiểm của người bệnh, ê-kíp điều trị lập tức tiến hành dẫn lưu đường mật cấp cứu dưới hướng dẫn của hệ thống X-quang số hóa xóa nền (DSA).

Ê - kíp phẫu thuật của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thực hiện tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA cho bệnh nhân.

Với sự hỗ trợ của DSA, bác sĩ có thể quan sát rõ hệ thống đường mật và xác định vị trí cần can thiệp, từ đó đưa dụng cụ tiếp cận đường mật một cách chính xác. Việc dẫn lưu giúp giải áp đường mật, tạo điều kiện kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và cải thiện tình trạng toàn thân của người bệnh.

Sau dẫn lưu, tình trạng sốc của bà Kén từng bước được kiểm soát. Các chỉ số sức khỏe cải thiện, người bệnh đáp ứng tốt với điều trị và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Chỉ 4 ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA nhằm xử lý nguyên nhân gây tắc nghẽn và nhiễm trùng.

Điểm đáng chú ý, phương pháp này giúp tiếp cận trực tiếp đường mật qua đường hầm đã được tạo lập, thực hiện tán, lấy sỏi mà không cần tiến hành lại một cuộc phẫu thuật mở, đặc biệt có ý nghĩa đối với người bệnh 89 tuổi.

Tán sỏi đường mật qua da – giải pháp ít xâm lấn cho sỏi tái phát

Tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp vị trí có sỏi để thực hiện tán và lấy sỏi.

Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm trong những trường hợp phù hợp như không cần phẫu thuật mở, hạn chế tổn thương và đau đớn sau can thiệp; tiếp cận trực tiếp vị trí sỏi, hỗ trợ tán, lấy sỏi, kể cả những trường hợp sỏi lớn, phức tạp hoặc tái phát; giảm gánh nặng của một cuộc mổ lớn; đồng thời giúp người bệnh có cơ hội hồi phục nhanh hơn, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Đặc biệt, đây có thể là một lựa chọn phù hợp đối với người bệnh cao tuổi hoặc có bệnh nền, khi các bác sĩ cần cân nhắc hạn chế nguy cơ từ phẫu thuật lớn. Tùy vị trí, kích thước, số lượng sỏi, tình trạng đường mật và sức khỏe tổng thể, bác sĩ sẽ đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Niềm vui của gia đình khi người bệnh hồi phục

Cụ bà Nguyễn Thị Kén, 89 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) phục hồi tích cực sau quá trình điều trị.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe bà Kén có những chuyển biến tích cực. Với gia đình, việc một cụ bà 89 tuổi vượt qua tình trạng sốc nhiễm trùng và tiếp tục được xử lý nguyên nhân gây bệnh bằng phương pháp ít xâm lấn là niềm vui rất lớn.

Con gái bà Kén chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất mừng. Không ngờ bệnh viện có máy móc, công nghệ hiện đại hỗ trợ điều trị tốt như vậy. Trong suốt quá trình điều trị, bà được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, theo dõi và quan tâm rất chu đáo. Cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sĩ tận tâm khiến gia đình chúng tôi thực sự yên tâm.”

Làm chủ kỹ thuật hiện đại, điều trị sỏi mật ngay tại địa phương

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh và khu vực triển khai, thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA.

Việc làm chủ và triển khai thường quy kỹ thuật này góp phần mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh sỏi đường mật, đặc biệt trong những trường hợp sỏi tái phát, sỏi phức tạp hoặc người bệnh cao tuổi, có bệnh nền.

Không chỉ giúp người bệnh hạn chế phải chuyển tuyến xa, việc triển khai các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu ngay tại địa phương còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mang đến cơ hội tiếp cận y tế hiện đại, an toàn, hiệu quả hơn cho người dân.

Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp tục đẩy mạnh đầu tư đồng bộ về trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; không ngừng cập nhật, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của bệnh viện trong hành trình nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt