Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp điều trị, đầu tư cơ sở vật chất và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Việc kết hợp y học cổ truyền (YHCT) với y học hiện đại (YHHĐ) góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, mở rộng khả năng chăm sóc và tạo niềm tin cho người bệnh.

Thành lập năm 1968, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên khoa hạng II, thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản. Bên cạnh khám, chữa bệnh bằng YHCT, đa khoa và phục hồi chức năng, bệnh viện đẩy mạnh kết hợp YHCT với YHHĐ; đồng thời chú trọng nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.

Bác sĩ Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc thăm hỏi sức khỏe và khám bệnh cho người bệnh tại Đơn nguyên Điều trị nội trú theo yêu cầu.

Hiện Bệnh viện có 250 giường bệnh kế hoạch, 350 giường bệnh thực kê và hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động. Đội ngũ bác sĩ gồm 67 người, trong đó có 3 bác sĩ chuyên khoa II, 10 thạc sĩ, 23 bác sĩ chuyên khoa I và 31 bác sĩ. Cùng với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật y, dược sĩ, y sĩ và các cán bộ chuyên môn khác, đây là nguồn nhân lực quan trọng giúp bệnh viện duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

Trong 8 tháng năm 2026, bệnh viện thực hiện gần 8.200 lượt khám, chữa bệnh, tăng 453 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Số lượt người bệnh điều trị nội trú đạt hơn 4.800 lượt, tăng 631 lượt; tổng số ngày điều trị nội trú gần 70.000 ngày, tăng gần 7.800 ngày so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 115% trên quy mô 250 giường. Đáng chú ý, tỷ lệ khám, điều trị bằng YHCT và kết hợp YHCT - YHHĐ đạt 100%.

BSCKII Nguyễn Vũ Úy - Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc cho biết: Nâng cao chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Việc kết hợp YHCT với YHHĐ được triển khai nhằm phát huy thế mạnh của từng phương pháp, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi quá trình phục hồi của người bệnh. Các bệnh thường gặp được điều trị tại bệnh viện chủ yếu là liệt nửa người do tai biến mạch máu não, hội chứng cổ vai cánh tay, đau dây thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm quanh khớp vai, thoái hóa khớp gối... Bên cạnh các phương pháp YHCT dùng thuốc, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật không dùng thuốc như điện châm, hào châm, mãng châm, thủy châm, cấy chỉ, bó thuốc, ngâm thuốc, xông hơi thuốc, cứu và giác hơi.

Thực hiện kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể tại phòng tán sỏi, Khoa - Ngoại Phụ - Ngũ quan.

Song song với phát huy thế mạnh của YHCT, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Trong đó, oxy cao áp đạt gần 2.000 lượt; tán sỏi ngoài cơ thể hơn 100 ca; laser công suất thấp nội mạch 600 ca; điều trị và phẫu thuật trĩ khoảng 100 ca.

Trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục triển khai một số kỹ thuật như tiêm khớp và phần mềm quanh khớp; định lượng CRP và định lượng TSH, giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tình trạng bệnh, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện chú trọng đa dạng hóa các hình thức khám, điều trị. Khu điều trị ngoại trú đáp ứng nhu cầu khám, điều trị theo yêu cầu của người bệnh, không phụ thuộc vào hình thức bảo hiểm y tế. Đến nay, khu đã thực hiện hơn 700 lượt điều trị, tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân khi đến khám và điều trị.

Kỹ thuật viên hướng dẫn người bệnh luyện tập tại khu điều trị tập trung, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

Đặc biệt, từ tháng 9/2026, bệnh viện đưa vào hoạt động Đơn nguyên Điều trị nội trú theo yêu cầu thuộc Khoa Nội - Nhi, với quy mô 22 giường bệnh. Mô hình này tạo thêm lựa chọn cho người bệnh có nhu cầu điều trị nội trú theo yêu cầu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc.

Tại Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan, BSCKI Bùi Hoài Phương, Trưởng khoa thông tin: “Bên cạnh thực hiện đúng quy trình chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ luôn chú trọng chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Các thủ tục cần thiết cũng được hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người bệnh và gia đình”.

Những nỗ lực này được người bệnh ghi nhận. Ông Nguyễn Công Thức, sinh năm 1960, ở xã Đạo Trù, đang điều trị tại bệnh viện cho biết: “Sự quan tâm, hướng dẫn của các bác sĩ và điều dưỡng giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình điều trị”.

Những nỗ lực đó được phản ánh qua kết quả khảo sát, với tỷ lệ người bệnh ngoại trú hài lòng đạt 99%, người bệnh nội trú đạt 96%.

Bác sĩ giải thích về thủ thuật tán sỏi ngoài cơ thể cho người nhà người bệnh trước khi thực hiện.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực. Hiện có 8 bác sĩ đang theo học chương trình bác sĩ chuyên khoa II YHCT, 5 điều dưỡng chuyên khoa I, 1 thạc sĩ điều dưỡng và 1 dược sĩ chuyên khoa I dược cổ truyền. Bệnh viện cử thêm 2 bác sĩ học chuyên khoa II YHCT và 1 bác sĩ học thạc sĩ YHCT.

Bệnh viện cũng tổ chức các lớp đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn, chú trọng các chuyên đề về châm cứu. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, kết hợp YHCT với YHHĐ, nâng cao trình độ đội ngũ và cải tiến quy trình phục vụ. Việc đa dạng hóa mô hình khám, chữa bệnh cùng đầu tư cơ sở vật chất được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng phục vụ.

Dương Chung