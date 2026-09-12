Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Ảnh minh họa về khám chữa bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nghị định này quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế áp dụng tại Nghị định này là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm:

Viên chức, người lao động hợp đồng (công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực là phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và trạm y tế xã, phường, đặc khu); nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập; người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Nghị định nêu rõ: Mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất. Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định này và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo Nghị định, viên chức làm chuyên môn y tế là người có trình độ chuyên môn phù hợp được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội. Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động.

Đối với người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động còn lại không thuộc đối tượng tại khoản 7 Điều này, được phân công trực tiếp làm các công việc đã nêu từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2026. Các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

Theo nhandan.vn