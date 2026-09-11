Hơn 98% cuộc gọi đến Tổng đài 115 Phú Thọ không phải yêu cầu cấp cứu

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng đài 115 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 21.073 cuộc gọi nhưng chỉ 426 cuộc thực sự cần hỗ trợ cấp cứu. Các cuộc gọi không đúng mục đích đang gây nguy cơ chiếm dụng đường dây, làm chậm cơ hội được cứu chữa của người bệnh.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số cuộc gọi có nhu cầu hỗ trợ cấp cứu chỉ chiếm khoảng 2% tổng số cuộc gọi đến Tổng đài 115. Khoảng 98% còn lại là các cuộc gọi không phục vụ mục đích cấp cứu như gọi nhầm, gọi thử, trêu đùa, quấy rối, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực hoặc cung cấp thông tin không chính xác.

Tổng đài 115 Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đầu mối tiếp nhận thông tin hỗ trợ cấp cứu trong toàn tỉnh, hoạt động 24/7.

Đáng chú ý, tình trạng này có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Một số cuộc gọi xuất phát từ việc trẻ nhỏ nghịch điện thoại hoặc cá nhân gọi nhiều lần dù không có tình huống cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tổng đài 115 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hoạt động 24/7, là đầu mối tiếp nhận thông tin và điều phối cấp cứu trên địa bàn toàn tỉnh. Khi nhận được cuộc gọi, nhân viên trực tổng đài phải nhanh chóng xác định vị trí, tình trạng người bệnh, mức độ nguy cấp và các thông tin liên quan để điều động kíp cấp cứu cùng phương tiện phù hợp đến hiện trường.

Do đó, mỗi cuộc gọi không đúng mục đích đều có thể khiến đường dây bị chiếm dụng vào thời điểm một người khác đang gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đột quỵ, ngừng tuần hoàn, khó thở hoặc một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến cáo người dân chỉ gọi số 115 khi xảy ra tình huống cấp cứu y tế. Khi liên hệ, người gọi cần bình tĩnh cung cấp chính xác địa điểm xảy ra sự việc, tình trạng người bệnh, số điện thoại liên lạc và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên trực tổng đài.

Người dân tuyệt đối không gọi 115 để trêu đùa, gọi thử, quấy rối hoặc báo tin giả; đồng thời không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng điện thoại gọi đến số cấp cứu. Sau khi yêu cầu hỗ trợ, người gọi cần giữ điện thoại thông suốt để nhân viên y tế có thể liên hệ lại khi cần thiết.

Đừng để một cuộc gọi trêu đùa làm chậm cơ hội sống của người khác.

Hoài Vũ