Suy gan cấp vì tự ý dùng thuốc nam điều trị đau khớp

Sau nhiều tháng tự mua thuốc nam điều trị đau khớp gối theo lời mách bảo, một phụ nữ 62 tuổi ở Phú Thọ phải nhập viện với biểu hiện vàng da, vàng mắt, men gan tăng cao gấp khoảng 30 lần giới hạn bình thường.

Bệnh nhân là bà T., 62 tuổi, được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, da và mắt vàng, nước tiểu sẫm màu.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám cho bệnh nhân.

Theo lời kể của người bệnh, do thường xuyên đau khớp gối, bà đã tự mua thuốc nam về sử dụng trong nhiều tháng theo lời mách bảo của người quen. Thời gian đầu, nhận thấy các cơn đau có dấu hiệu thuyên giảm nên bà tiếp tục dùng thuốc mà không đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, cơ thể bà T. bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da, vàng mắt và nước tiểu chuyển màu sẫm. Khi tình trạng ngày càng rõ rệt, người bệnh được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng cao gấp khoảng 30 lần giới hạn bình thường; chỉ số bilirubin trực tiếp tăng khoảng 41 lần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy gan cấp, theo dõi nguyên nhân liên quan đến ngộ độc.

Việc tự ý mua, sử dụng thuốc theo lời truyền miệng, nhất là những loại thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc hoặc chưa được kiểm soát chất lượng, có thể gây ra các phản ứng bất lợi và làm tổn thương nghiêm trọng chức năng gan, thận. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân có nhu cầu điều trị bằng thuốc nam nên lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép; đồng thời tham khảo ý kiến của bác sĩ, thầy thuốc hoặc lương y có chuyên môn. Không nên cho rằng thuốc có nguồn gốc tự nhiên đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi mẩn, phù mặt, môi hoặc lưỡi; khó thở, tụt huyết áp, choáng; mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc tiểu ít, người bệnh cần ngừng dùng thuốc và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Việc thăm khám, xét nghiệm kịp thời sẽ giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận, xác định nguyên nhân và đưa ra phương án điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Hoài Vũ