Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm

Xác định bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ngay từ đầu năm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ATTP. Đồng thời, Chi cục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giám sát các quy định về ATTP. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự tự giác chấp hành pháp luật về ATTP của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lực lượng liên ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các sự cố về ATTP, nhất là trong các dịp lễ hội mùa Xuân, mùa Hè, mùa mưa bão và các sự kiện tập trung đông người, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP.

Hoạt động truyền thông được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn tuyên truyền tại các khu di tích lịch sử, khu du lịch tập trung đông người, nơi nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người dân và du khách thực hiện tốt các quy định về ATTP.

Trong 6 tháng năm 2026, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai các hoạt động chuyên môn, ban hành hệ thống kế hoạch, văn bản chỉ đạo, báo cáo và tài liệu nghiệp vụ công tác quản lý, bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến cơ sở được chú trọng; đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn với 255 đại biểu tham dự.

Công tác tuyên truyền về ATTP được tăng cường tại các điểm tập trung đông người trong mùa lễ hội. Ảnh chụp tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đặc biệt, trong Tháng Hành động “Vì an toàn thực phẩm” năm 2026, diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5, Chi cục đã tham mưu Sở Y tế tổ chức hội nghị tập huấn về ATTP theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự. Qua đó, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tiếp cận, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hiện công tác ATTP cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Chi cục đã chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác ATTP tại cơ sở, cử cán bộ tham gia báo cáo viên tại các lớp tập huấn do các đơn vị, địa phương tổ chức, với nội dung tập trung vào kiến thức ATTP, phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Công tác truyền thông được triển khai đa dạng, Chi cục phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thực hiện các phóng sự, tọa đàm về ATTP; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các xã, phường, khu công nghiệp, trường học, chợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã thực hiện 4 phóng sự, 1 cuộc tọa đàm; treo, lắp 180 băng rôn, 600 phướn tuyên truyền. Bên cạnh đó, hàng trăm tin, bài, ảnh về ATTP được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATTP trong cộng đồng.

Đoàn kiểm tra, giám sát kiểm tra nhanh mẫu thực phẩm tại cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, công tác kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường. Toàn tỉnh đã thành lập 189 đoàn kiểm tra, hậu kiểm ATTP từ tuyến tỉnh đến cơ sở, tiến hành kiểm tra 5 Ban Chỉ đạo ATTP cấp xã và 2.718 cơ sở thực phẩm. quả, 2.593 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 95,4%; 125 cơ sở không đạt yêu cầu, chiếm 4,6%. Các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 23 cơ sở với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác giám sát thông qua lấy mẫu kiểm tra nhanh được chú trọng. Các đoàn đã lấy 128 mẫu thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu ATTP, kết quả, 100% mẫu đạt yêu cầu.

Công tác giám sát ATTP tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng được tiến hành thường xuyên. Qua các đợt giám sát, lực lượng chức năng đã lấy 35 mẫu thực phẩm và dụng cụ ăn uống để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu an toàn. Kết quả, 100% mẫu kiểm tra nhanh đạt yêu cầu. Trong thời gian giám sát các sự kiện, không xảy ra ngộ độc thực phẩm và sự cố về ATTP.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo tích cực kiểm tra, giám sát thực phẩm tại các nhà hàng trên địa bàn.

Ông Đào Anh Thái - Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ bảo đảm ATTP đến cơ sở. Phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định ATTP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Chi cục cũng sẽ tham mưu Sở Y tế và tỉnh quan tâm đầu tư phương tiện, kỹ thuật phục vụ phát hiện nhanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng trên địa bàn”.

Xuân Nguyễn