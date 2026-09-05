Nguyệt Đức nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xã Nguyệt Đức đang chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Cùng với tăng cường giám sát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và quản lý bệnh không lây nhiễm, Trạm Y tế xã đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng mạng lưới y tế gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Nguyệt Đức khám, kiểm tra tim mạch và phổi cho người dân.

8 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế xã Nguyệt Đức duy trì hoạt động với 29 cán bộ, nhân viên cùng mạng lưới 12 nhân viên y tế thôn, 12 cộng tác viên dân số. Đây là lực lượng nòng cốt triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân.

Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm theo mùa, Trạm Y tế xã xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động giám sát được triển khai tại 12/12 thôn; các ca bệnh được theo dõi, điều tra và xử lý kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 1 ca sốt xuất huyết, 1 ca COVID-19, 2 ca thủy đậu, 18 ca cúm, 1 ca tay - chân - miệng và 11 ca viêm gan B; không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Cùng với giám sát dịch bệnh, Trạm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy, chủ động phòng bệnh. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì, các đối tượng trong diện tiêm được rà soát, mời tiêm và thực hiện đúng quy trình. Đến tháng 8, có 225/350 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin, đạt 64,2%; chiến dịch tiêm bù tại các trường học đạt trên 95%. Không ghi nhận tai biến nặng do tiêm chủng.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được duy trì hiệu quả. Trong 8 tháng, toàn xã có 238 trẻ sinh ra sống; 100% trẻ dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi được theo dõi tăng trưởng. 238 phụ nữ mang thai được khám thai từ 3 lần trở lên và các bà mẹ sau sinh được chăm sóc, theo dõi theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ được Trạm Y tế xã Nguyệt Đức chú trọng là quản lý các bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp và đái tháo đường. Hiện Trạm đang quản lý 1.676 người mắc tăng huyết áp, trong đó 120 bệnh nhân điều trị tại Trạm; 655 người mắc đái tháo đường, có 21 bệnh nhân điều trị tại Trạm. Ngoài ra, 89 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản cũng được quản lý, theo dõi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng- Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nguyệt Đức cho biết: “Trong mô hình mới, Trạm không chỉ chờ người dân đến khám khi có bệnh mà chủ động nắm tình trạng sức khỏe để phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh ngay từ cộng đồng. Qua đó, cán bộ y tế có thể nhắc lịch khám, theo dõi các chỉ số sức khỏe, kịp thời tư vấn, can thiệp đối với những trường hợp có nguy cơ”.

Công tác khám, chữa bệnh tại Trạm tiếp tục được duy trì. 8 tháng đầu năm, Trạm thực hiện 385 lượt khám bằng BHYT, 854 lượt khám cộng đồng, 3.682 lượt khám dự phòng và 702 lượt khám học sinh; chuyển tuyến 3 trường hợp. Ngoài ra, có 145 lượt điều trị ngoại trú bằng Đông y, 283 lượt điều trị ngoại trú bệnh nhân BHYT và 85 lượt khám bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Đến khám và theo dõi bệnh tiểu đường, ông Trần Bá Bính, thôn Ninh Kiên 3 cho biết: “Tôi được cán bộ y tế hướng dẫn cụ thể về chế độ ăn uống, theo dõi đường huyết và sử dụng thuốc, giúp ông chủ động phòng biến chứng”.

Còn bà Tạ Thị Thanh ở thôn Đinh Xá thường xuyên đến Trạm kiểm tra đường huyết để theo dõi sức khỏe. Theo bà, việc kiểm tra định kỳ và được cán bộ y tế tư vấn giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có hướng xử lý kịp thời.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế xã Nguyệt Đức được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã Nguyệt Đức chú trọng chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người dân. 26/29 cán bộ của Trạm được đào tạo, cấp chứng chỉ tin học; công tác thông tin, lưu trữ, thống kê, báo cáo được thực hiện đúng quy định.

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được triển khai bằng nhiều hình thức. Trạm đã thực hiện 223 bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh với 1.026 lượt; truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề cho 8.533 người; tuyên truyền qua mạng xã hội 210 lượt và thăm 2.893 hộ gia đình. Nội dung tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ - trẻ em, tăng huyết áp, đái tháo đường, HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm.

Công tác an toàn thực phẩm được tăng cường. Trạm phối hợp kiểm tra 45 cơ sở, trong đó 7 cơ sở vi phạm; 4 trường học được nhắc nhở, 3 cơ sở dịch vụ ăn uống bị xử lý hành chính. 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ký cam kết an toàn thực phẩm. Đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã tiếp tục tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm; phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin lên trên 95%; đẩy mạnh quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường; cập nhật dữ liệu khám bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu tỷ lệ bao phủ trên 92%.

Cùng với đó, Trạm tiếp tục phối hợp với trường học, đoàn thể và các thôn tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nhân lực còn thiếu, nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Từ phòng bệnh đến khám, chữa bệnh, từ quản lý hồ sơ đến theo dõi sức khỏe tại cộng đồng, hoạt động của Trạm Y tế xã Nguyệt Đức đang chuyển theo hướng chủ động, gần dân, lấy người dân làm trung tâm. Đây là nền tảng để y tế cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Dương Chung