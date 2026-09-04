Bánh Trung thu “bẩn’”sẽ bị truy đến cùng, công khai cơ sở vi phạm

Bánh Trung thu vào mùa cũng là lúc nguy cơ thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường gia tăng. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương siết kiểm tra, đặc biệt với cơ sở sản xuất bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm nhỏ lẻ, đồng thời công khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.

Ảnh minh họa VTV.

Vào dịp Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, bánh, kẹo... có xu hướng tăng cao. Đây cũng là thời điểm cần chủ động kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp với ngành Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Trong đó, nhóm được ưu tiên kiểm tra gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát; các cơ sở sản xuất thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Các địa phương được yêu cầu kịp thời truy xuất, thu hồi những sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Tên cơ sở, địa chỉ và loại sản phẩm vi phạm phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định

Cảnh giác với bánh Trung thu, thực phẩm sản xuất nhỏ lẻ

Bên cạnh công tác kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Trung thu.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nội dung tuyên truyền cần tập trung vào việc tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất; nguồn gốc nguyên liệu; đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì và ghi nhãn thực phẩm.

Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo trang bị kiến thức, kỹ năng chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; lựa chọn những sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép, không sử dụng không đúng đối tượng hoặc vượt liều lượng theo quy định.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều loại thực phẩm phục vụ Trung thu được sản xuất, kinh doanh ở quy mô nhỏ lẻ, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, phụ gia, điều kiện sản xuất và thông tin trên nhãn sản phẩm được xem là những khâu cần chú trọng.

Sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu ngành y tế các địa phương chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư và hóa chất để sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Khi có vụ ngộ độc, các đơn vị y tế phải tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục gây ngộ độc hoặc phát sinh bệnh truyền qua thực phẩm.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; các văn bản của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể và kinh doanh thức ăn đường phố.

Việc tăng cường kiểm soát được triển khai trong thời điểm Tết Trung thu đang đến gần, khi thị trường bánh kẹo và thực phẩm phục vụ người tiêu dùng dự kiến sôi động hơn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chỉ quan tâm đến hình thức, giá cả mà cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn sản phẩm và hạn sử dụng trước khi lựa chọn.

https://tienphong.vn/banh-trung-thu-ban-se-bi-truy-den-cung-cong-khai-co-so-vi-pham-post1870665.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong