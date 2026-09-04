Đông Thành chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Thời gian gần đây, diễn biến khí hậu phức tạp, mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh. Với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, Trạm Y tế xã Đông Thành đã phát huy vai trò tuyến đầu trong giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Người dân xã Đông Thành chủ động phun khử trùng tiêu độc khu vực xung quanh nhà để phòng bệnh.

Đông Thành là xã có địa bàn rộng, dân số đông, đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ chuyên môn của ngành Y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cơ bản ổn định, được kiểm soát tốt, không xảy ra ổ dịch lớn. Một số bệnh truyền nhiễm lưu hành theo mùa như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng ở trẻ em và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp được ghi nhận rải rác. Các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, không ghi nhận trường hợp tử vong hoặc diễn biến nặng bất thường. Trên địa bàn không xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm A/H5N1, bệnh dại trên người hay các ổ dịch phức tạp khác.

Để đạt được kết quả đó, Trạm Y tế xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác giám sát dịch tễ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mạng lưới y tế thôn thường xuyên phối hợp với cán bộ trạm rà soát, theo dõi tình hình sức khỏe người dân, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Khi xuất hiện ca bệnh hoặc chùm ca bệnh nghi ngờ, lực lượng y tế tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý môi trường và hướng dẫn cách ly theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì hiệu quả, các buổi tiêm chủng bảo đảm an toàn, không để sót đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, 100% phụ nữ mang thai trên địa bàn được quản lý thai nghén, 100% trẻ em trong diện được uống Vitamin A; tỷ lệ trẻ được tiêm các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Trạm Y tế xã Đông Thành còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế khác. Đơn vị đã thực hiện gần 5.000 lượt khám, chữa bệnh cho người dân; đồng thời duy trì công tác thường trực 24/24 giờ, bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Một trong những giải pháp được địa phương chú trọng là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, tại các cuộc họp thôn và mạng xã hội, những thông điệp về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe được truyền tải thường xuyên đến người dân. Các chiến dịch vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, diệt bọ gậy, loăng quăng cũng được triển khai đồng loạt tại các thôn dân cư, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết.

Xã tích cực tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nhằm hạn chế các mầm bệnh phát sinh.

Bác sĩ Bùi Văn Thống - Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết: “Chúng tôi xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của trạm thường xuyên chủ động giám sát dịch tễ tại cộng đồng. Qua đó, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các thôn dân cư, trường học và các đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Nhờ đó, từ đầu năm tới nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, không để xảy ra ổ dịch lớn”.

Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm vẫn tiềm ẩn do thời tiết diễn biến thất thường, nhu cầu giao lưu, đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt trong thời điểm tựu trường và các dịp lễ, Tết. Vì vậy, Trạm Y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát dịch tễ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo ca bệnh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%, chủ động dự trù thuốc, hóa chất, vật tư y tế; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Với những giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức chủ động của người dân, Đông Thành đang từng bước xây dựng “lá chắn” vững chắc trước các nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Hồng Nhung